Türk-İş Genel Başkanı Atalay, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kocaeli'deki İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) gelen Atalay'ı, Genel Müdür Muhammet Saraç ve yetkililer karşıladı. İZAYDAŞ'ı gezerek yetkililerden bilgi alan Atalay, yakma tesisi kontrol odasında operatör koltuğuna oturarak kepçe vinci kullandı. Daha sonra yemekhaneye geçen Atalay, Saraç ve beraberindekiler, çalışanlarla iftar yaptı.

İftarın ardından konuşan Atalay, şu anda dünyada suya, gıdaya ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aşıya ulaşımda sorunlar olduğunu dile getirerek insanlığın imtihandan geçtiğini söyledi. Koronavirüsün dünyayı darmadağın ettiğini ifade eden Atalay, yaşanılan bu durumdan insanların ibret alması gerektiğini kaydetti. İZAYDAŞ'ın öneminden bahseden Atalay, tesisin Türkiye'nin her vilayetinde ve ilçesinde olması gerektiğini bildirdi.

Atalay, "İsrail'in, Kadir Gecesi dahil Filistinlilere, Müslümanlara çoluk çocuk demeden yaptığı zulmün kabul edilir, anlatılır tarafı yok." diyerek "İsrail bunu yıllardır yapmaya devam ediyor. Burada hem Müslüman liderler hem de dünya kendilerini sorgulayacak. İsrail'e karşı herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Hiç kimse bir şey yapamıyorsa bedduayla bunlara cevap vermek gerekiyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Her 6 ayda bir insanları öldürmeye devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

Sendikalı olunan yerlerde iş kazası oranının yüzde 1 olduğunu ifade eden Atalay, örgütlülüğün artması gerektiğini söyledi.

Atalay, işçilerin omuz omuza çalıştığını belirterek "Nasıl sağlık sektöründe çalışanlar, öğretmen onlar bizden önce aşı olsun ama madencisinden tut araba kullanana, omuz omuza çalışan arkadaşlarımızın da aşılanması gerekiyor. Biz işçiler Ocak ayında ne ücret alıyorsak onu Aralık ayında da almak istiyoruz. Örgütlülükle ilgili, ülke nüfusu 90 milyona yaklaşıyor hala yüzde 13, yüzde 14'teyiz. Bunun yarısından çoğu Türk-İş. Ülkenin şartlarına bu yakışmıyor." şeklinde konuştu.