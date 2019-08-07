TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "(Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi) Masa başında bu meseleyi çözelim"
12 dakika önce
İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:14 Kaynak: AA
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay
, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)
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