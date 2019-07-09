Son Dakika Haberleri: TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "(Kamu toplu iş görüşmeleri) Teklifin kabul edilecek bir tarafı yok"
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "(Kamu toplu iş görüşmeleri) Teklifin kabul edilecek bir tarafı yok"

35 dakika önce

- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması ANKARA - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu toplu iş görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması ANKARA - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu toplu iş görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: (Kamu toplu iş görüşmeleri) Teklifin kabul edilecek bir tarafı yok
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:27 Kaynak: AA
Ergün Atalay, Güncel
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