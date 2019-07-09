TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "(Kamu toplu iş görüşmeleri) Teklifin kabul edilecek bir tarafı yok"
35 dakika önce
- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması ANKARA - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu toplu iş görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:27 Kaynak: AA
- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay
'ın konuşması ANKARA - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu toplu iş görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hükümet
, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.
200 bin kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde BES'te nakit çekme olanağı geliyor Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışması, Rum basınını korkuttu