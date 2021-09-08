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Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Kayıt dışı çalışmayı kayıt altına almanın tek yolu örgütlenme" - Son Dakika

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Kayıt dışı çalışmayı kayıt altına almanın tek yolu örgütlenme"

08.09.2021 16:19
Türk-İş Genel Başkanı Atalay:

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatı ile ilgili anayasa değişirken bizim bu haklı taleplerimiz hallolursa ülkenin önünü açarız. Kayıt dışı çalışmayı kayıt altına almanın tek yolu örgütlenme" diye konuştu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatı ile ilgili anayasa değişirken bizim bu haklı taleplerimiz hallolursa ülkenin önünü açarız. Kayıt dışı çalışmayı kayıt altına almanın tek yolu örgütlenme" diye konuştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Bağlı İşyerlerine İlişkin 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni düzenlendi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün, Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından biri olduğunu söyleyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yazın 40 derece asfalt, 40 derece sıcak arkadaşlarımız çalışıyor. Kışın karla mücadelede arkadaşlarımız çalışıyor. Ne yaptıklarını bakanlardan sivil toplum kuruluşlarına kadar herkes biliyor. Güzel bir sözleşme yaptık. Bundan önce toplumun kabul etmediği bir sözleşmenin altına imza atmadık. Hepsini sendikalarla görüşüp beraber yaptık. Ama bu sefer biraz daha şanslıyız. Çalışma hayatını bilen ve çalışma hayatının içinden gelen bir bakanımız var. Güzel bir sözleşme oldu. Bütün sendikalarımız sözleşmeleri imzalıyor" diye konuştu.

"Kayıt dışı çalışmayı kayıt altına lamanın tek yolu örgütlenme"

Sendikalaşmanın ülkenin sorunlarına hızlı çözüm üreteceğini ifade eden Ergün Atalay, "12 Eylül Anayasası ile devam ediyoruz 40 sene oldu yamalı bohça gibi. Zaman zaman anayasayı değiştirelim deniliyor. Bazıları dursun diyor bazıları durmasın diyor. Biz çalışanların buna ihtiyacı var. 12 Eylül'de sendikalarla ilgili inanın o kadar olumsuz bir anayasa var ki elimizde. NACE kodu problem, yetki problem. Yüksek hakem kurulu sıkıntı, askeri ücret problem. Bunları çözmemiz gerekiyor. Çalışma hayatı ile ilgili 17 milyon çalışan var. Ailelerle baktığınız zaman neredeyse biz bu ülkenin yarısından fazlayız. 15 milyon nerede? 15 milyon dışarıda örgütsüz. Maalesef işverenlerimizin büyük bit bölümünde şöyle bir yapı var; 'aman sendika buraya girmesin'. Bizim kimsenin malını falan alacak halimiz yok, tapusunu alacak halimiz yok. 2 bin işçinin çalıştığı yerde 1 kişi ile muhatap olacaksın. İşçi kimi istiyorsa onu seçsin onunla muhatap ol. Kazanıyorsan ver, kazanmıyorsan verme. İşçisinin olduğu yerde, sendikanın olduğu yerde iş kazaları yüzde 99 olmuyor. Son yıllarda afet oldu kurtarma ekipleri kuruldu ama ondan evvel bir afet olduğu zaman bizim ülkemizde Zonguldak'taki madenciler geliyordu. Karayolcular gidiyordu kurtarmaya. Şimdi geldiğimiz noktaya şükür ediyorum. Çalışma bakanımıza burada ifade ediyorum. Sayın bakanım sendikalar yılda askeri ücret ile gündeme geliyor, kıdem tazminatında gündeme geliyor, sözleşmede gündeme geliyor. Onun dışında ortada yok. Onun için bu yasalarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bakan beye brifing vereceğiz. Çalışma hayatı ile ilgili anayasa değişirken bizim bu haklı taleplerimiz hallolursa ülkenin önünü açarız. Kayıt dışı çalışmayı kayıt altına almanın tek yolu örgütlenme. Onun için örgütlenmekten ürkmemek lazım" ifadelerini kullandı.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ise yaptığı açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak, ülke kaynaklarını en doğru yatırım hamleleri ile değerlendirerek kaliteli ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarımızı sürdürürken en büyük güvencemiz çalışan arkadaşlarımız olmuştur. Kurumumuzda geçmişten bu yana imkanlar nispetinde personelin çalışma şartlarını geliştirilmesine imkanlar neticesinde öncülük etmektedir. 60 yıla yaklaşan süredir imza altına alınan toplu iş sözleşmeleri ile işçilerimizin ve işverenin karşılıklı ekonomik ve sosyal durumları, çalışma şartları düzenlenerek iş barışı sağlanmaktadır. 19. Dönem iş görüşmelerinde de tüm tarafların katkıları ile mutabakata varılmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Anayasa, Türk İş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk-İş Genel Başkanı Atalay: 'Kayıt dışı çalışmayı kayıt altına almanın tek yolu örgütlenme' - Son Dakika Ekonomi


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