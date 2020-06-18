Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Kıdem tazminatı işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün... - Son Dakika

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Kıdem tazminatı işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün...
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adıyla kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili görüş ve endişelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza dün ayrıntılı olarak ilettim. Her zaman dile getirdiğimiz gibi kıdem tazminatı işçilerin en önemli güvencesidir.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adıyla kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili görüş ve endişelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza dün ayrıntılı olarak ilettim. Her zaman dile getirdiğimiz gibi kıdem tazminatı işçilerin en önemli güvencesidir. Kıdem tazminatı işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır" dedi.
Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, kıdem tazminatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adıyla kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili görüş ve endişelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza dün ayrıntılı olarak ilettim. Her zaman dile getirdiğimiz gibi kıdem tazminatı işçilerin en önemli güvencesidir. Kıdem tazminatı İş Kanunu'nun temel direğidir. Kıdem tazminatının temelini oluşturan hususlar ortadan kaldırılırsa İş Kanunu'nun birçok maddesi de anlam ve işlevini yitirecektir. Aynı şekilde sendikal hakların kullanılması ve sendikal örgütlenmenin yapılmasında da kıdem tazminatı çoğu zaman önemli bir işlev görmekte ve güvence olmaktadır. Kıdem tazminatı işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 04:53 Kaynak: İHA
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