TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlu olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: 'TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlu olsun' - Son Dakika

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlu olsun"

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü nedeniyle TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Genel Başkan Ergün Atalay "Kuruluş mücadelesinin önemli bir aşaması 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan TBMM ile olmuştur.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü nedeniyle TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Genel Başkan Ergün Atalay "Kuruluş mücadelesinin önemli bir aşaması 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan TBMM ile olmuştur. Millet egemenliğinin ve bağımsız devletin temelini oluşturan 'Gazi Meclis' demokrasinin de güvencesidir" dedi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Birinci Dünya Savaşı sonrası ülkemizde yaşanan bütün güçlüklere, olumsuzluklara ve işgallere rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Nisan 1920 tarihinde farklı görüşlerin aynı çatı altında toplanmasıyla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşının, bağımsızlık ve özgürlük hareketinin yürütülmesinde tarihsel bir sorumluluk üstlenmiştir. Yokluklar ve imkansız şartlarda, milletçe birlik ve dayanışmayla 'ateşle imtihan' altında gelen başarı, geleceğe olan ümidimizin ve güvenimizin yegane teminatıdır. Geçmişimiz -en sıkıntılı ve sorunlu dönemlerinde bile- geleceğimizi aydınlatan sönmez meşalemiz olmaya devam etmektedir" ifadesini kullandı.


"Bütün bir toplumu oluşturan farklılıkların aynı Meclis çatısı altında görüş bildirmesi egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunun en açık ifadesi olmuştur" diyen Atalay şöyle devam etti:


"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması aziz Türk Milleti'nin kendi geleceğini, bir kişinin veya bir zümrenin takdirine bırakmayıp bizzat Türk Milleti'ne ait olduğunun bütün dünyaya ilan edilmesidir. Türk milletinin geleceğinin belirlenmesinde çok önemli bir yere sahip olan 'Gazi Meclis' açılış gününün, yine geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan edilmesi de çok anlamlıdır. Dünyada başka hiçbir ülkede çocuklara armağan edilmiş bir bayram günü bulunmamaktadır. Türkiye bu özel güne sahip olduğu için her daim gururludur. Ancak çocuklarımız daha fazlasını hak etmektedir. Dünyada ve ülkemizde çocuklar ailelerinin geçimine katkı sağlamak amacıyla, çok az bir ücret karşılığında çoğu zaman tehlikeli koşullarda saatlerce çalışmaktadır. Okula gitmesi, oyun oynaması gereken çocuklar tarlalarda, atölyelerde, sokaklarda çalışmaktadır. Okula devam edemeyen, eğitimini yarıda bırakan çocuklar yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları güvenceden de çoğu zaman mahrum kalmaktadır. Özellikle mevsimlik tarım işlerinde, atık toplama işlerinde, küçük atölyelerde yoğun olarak çalışan çocukların bir an önce okullara, parklara geri dönmesi için gereken adımların atılması gerekmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı korumak ve gelişimlerini sağlamak toplumu oluşturan tüm kesimlerin başta gelen görevi ve sorumluluğudur. Dünya çocuklarla güzeldir. Çocuk, sevgidir, barıştır, gelecektir. Toplumu oluşturan tüm kesimlerin, birlik ve beraberlik içinde, gelecek nesillere daha iyi bir ülke ve dünya bırakmak sorumluluğu olduğu asla unutulmamalıdır. İşçiler ve temsilcisi sendikalar, insan onuruna yaraşır çalışma ve yaşama şartlarının ülkede egemen kılınması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vefat eden bütün gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' hepimize kutlu olsun." - ANKARA

23 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:08 Kaynak: İHA

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