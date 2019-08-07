TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "Vaktimiz kalmadı"
37 dakika önce
İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:55 Kaynak: AA
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay
, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (2)
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