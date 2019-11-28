Son Dakika Haberleri: Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam...
Son Dakika Güncel Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 'Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam... - Son Dakika

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam...

6 saat önce

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay,

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız" dedi. - ANKARA

Asgari Ücret, Ergün Atalay, Türk İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
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Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
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