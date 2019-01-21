Son Dakika Haberleri: Türk- İş Genel Başkanı'nın Asgari Ücret Açıklamalarına Takipsizlik

Türk- İş Genel Başkanı'nın Asgari Ücret Açıklamalarına Takipsizlik

1 saat önce

Türk- İş Genel Başkanı'nın asgari ücret açıklamalarına takipsizlikİSTANBUL - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret açıklamalarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında düşüncelerinin ifade özgürlüğü sınırları çerçevesinde kaldığı belirtilerek takipsizlik kararı verildi.

Türk- İş Genel Başkanı'nın asgari ücret açıklamalarına takipsizlik

İSTANBUL - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret açıklamalarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında düşüncelerinin ifade özgürlüğü sınırları çerçevesinde kaldığı belirtilerek takipsizlik kararı verildi.
Hak- İş Konfederasyonu'na bağlı Enerji -İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, asgari ücretle alakalı 'asgari ücret istediğimiz olmazsa Fransa'daki gibi olur' sözleri üzerine Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında Atalay hakkında takipsizlik kararı verildi.
Kararda, Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın 2018 yılı Aralık ayında düzenlenen bir basın toplantısında asgari ücret tespitine ilişkin konuşmalarından dolayı "kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldığı anlatıldı.İhbara konu sözlerin, 'Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ne kadar gider, işte gördük Fransa'da gitmediğini. Üç gün sonra bizim burada burada görür müyüz, görmez miyiz? Bize bağlı' şeklinde olduğu belirtildi.
'Açıklamaları ifade özgürlüğü kapsamında'
Ergün Atalay'ın temsil ettiği sendikanın faaliyetiyle doğrudan ilgili olan ve bu faaliyet kapsamındaki basın toplantısında dile getirdiği düşünce açıklamalarının ifade özgürlüğü sınırları çerçevesinde kaldığının vurgulandığı kararda, eylemin atılı suçların yasal unsurlarını taşımadığı, bu sebeple Atalay hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

Ergün Atalay, Türk İş, 3. Sayfa
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