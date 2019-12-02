Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat:

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Asgari ücret çalışanlarımızın beklentilerine cevap verebilecek şekilde sonuçlanacaktır. Bu noktada sorumluluklarımızın bilincinde olarak çalışma yaptığımızı ifade etmek isteriz" dedi.



Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Komisyonda Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi, Türkiye İstatistik Kurumu temsilcisi, Ticaret Bakanlığı temsilci de olduğunu hatırlatan Irgat, "Onlardan talep ettik, ikinci oturumda onların çalışmalarını komisyona getirmesini istedik. Bu çalışmaların gelmesi halinde sizlere daha rahat konuşabileceğiz. Biz Türk-İş Konfederasyonu olarak diğer konfederasyonlarla ortak bir çalışma başlattık. Onlardan kendi çalışmalarını birlikte değerlendirip bir rakamla ortaya çıkacağız. Daha önce açıklamadığımız rakamlar bizim yıllarca süren çalışmalarımızdan çıkan rakamlardır. Açlık ve yoksulluk sınırı, bir kişinin yaşam maliyeti ve mutfak giderleri konusunda bizim araştırmalarımız. İşsizlik bahane edilerek asgari ücret tespitinin aşağılarda belirlenmesi konusu kabul edilemez" dedi.



"Umuyorum ki bu asgari ücret çalışanlarımızın beklentilerine cevap verebilecek şekilde sonuçlanacaktır"



Komisyondan asgari ücretle çalışanların tespitini talep ettiklerini ifade eden Irgat, "Dünya koşulları içinde biz çalışanların insanca yaşayabileceği ücret seviyesini belirlemek bizim görevimiz. Bu bakımdan şunu iyi biliyoruz; şuanda sendikalaşma oranı yüzde 13, dolayısıyla yüzde 87 insan örgütsüz. Komisyondan talebimiz asgari ücretle çalışanların tespiti mümkün mü bilemiyoruz ama onu talep ettik. Tüm çalışanlarımızı talep ettik. Umuyorum ki bu asgari ücret çalışanlarımızın beklentilerine cevap verebilecek şekilde sonuçlanacaktır. Bu noktada sorumluluklarımızın bilincinde olarak çalışma yaptığımızı ifade etmek isteriz" diye konuştu.



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Önceliğimiz mevcut istihdamının korunması ve ilerleyen sürelerde artırılması. 5 yıldaki rakamlarımız ortada. 4 yılda enflasyon üzerinde artış yapılmış olup, aynı dönem için enflasyon yüzde 74, asgari ücrette artış yüzde 113. Bunların da dikkate alınmasını talep ettik. 2020, 2021 hedeflerini dikkate almadan bizim için bir rakam söylemek çok mümkün değil" diye konuştu. - ANKARA