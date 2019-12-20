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Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "2578'in üzerindeki rakamı değerlendirmeye alırız"
6 saat önce
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:25 Kaynak: AA
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
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