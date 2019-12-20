Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "2578'in üzerindeki rakamı değerlendirmeye alırız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: '2578'in üzerindeki rakamı değerlendirmeye alırız' - Son Dakika

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "2578'in üzerindeki rakamı değerlendirmeye alırız"

6 saat önce

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: 2578'in üzerindeki rakamı değerlendirmeye alırız

Asgari Ücret, Türk İş, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:25 Kaynak: AA
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