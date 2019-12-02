Son Dakika Haberleri: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "İkinci toplantı 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü...
Son Dakika Ekonomi Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: 'İkinci toplantı 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü... - Son Dakika Ekonomi

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "İkinci toplantı 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü...

6 saat önce

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "İkinci toplantı 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantı 17 Aralık'ta TİSK'te saat 14.00'te olacak.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat:

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "İkinci toplantı 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantı 17 Aralık'ta TİSK'te saat 14.00'te olacak." - ANKARA

Türk İş, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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