Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Türk-İş'in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, 'Türk-İş'in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam... - Son Dakika

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Türk-İş'in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam...

6 saat önce

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Türk-İş'in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat,

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Türk-İş'in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif etmedi" dedi. - ANKARA

Türk İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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