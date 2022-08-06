Şemsi Denizer Zonguldak'ta mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Şemsi Denizer Zonguldak'ta mezarı başında anıldı

06.08.2022 14:42
Şemsi Denizer Zonguldak'ta mezarı başında anıldı

Türk-İş Genel Sekreterliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı görevini sürdürürken 6 Ağustos 1999'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Şemsi Denizer mezarı başında anıldı.

Türk-İş Genel Sekreterliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı görevini sürdürürken 6 Ağustos 1999'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Şemsi Denizer mezarı başında anıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Serdaroğlu köyündeki mezarı başında düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, daha sonra Denizer'in kabrine kırmızı karanfil bırakıldı.

Programda konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, sevgi, saygı ve rahmetle andıkları Denizer'in, 12 Eylül askeri darbesi sonrasında hak kayıpları yaşayan işçilerin haklarını yeniden kazanma mücadelesinin önderi olduğunu vurguladı.

Denizer'in sadece ülkede değil, tüm dünyada sendikal mücadelede saygıyla anıldığını aktaran Yeşil şunları kaydetti:

"İşçilerin, emekçilerin haklarını, ülkemizin zenginliklerini koruma ve geliştirme mücadelesinin en zorlu döneminden birinde hayatını kaybeden rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer sadece bizlerin değil, tüm emekçilerin mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. Başta madenci kardeşlerimiz olmak üzere, bölge halkımızla birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz. Genel Başkanımız, önderimiz Şemsi Denizer'i, işimize, aşımıza, bölgemizin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde yolumuzu aydınlattığı için sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Törene GMİS'in Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Sekreteri Ertan Kaya, Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendikaya bağlı şubelerin başkanları ve yöneticileri, sendikanın eski genel merkez yöneticileri, STK temsilcileri, il genel meclis üyeleri, maden işçileri, emekli madenciler ile Denizer'in dost ve akrabaları katıldı.

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Kaynak: AA

Şemsi Denizer, Zonguldak, Türk İş, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şemsi Denizer Zonguldak'ta mezarı başında anıldı - Son Dakika

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