Türk-İş: Gıda fiyatları Mayıs'ta yüzde 2.71 arttı - Son Dakika

Türk-İş: Gıda fiyatları Mayıs'ta yüzde 2.71 arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) hesaplamalarına göre goda fiyatları Mayıs ayında yüzde 2.71 arttı ve yıllık artış yüzde 14.80 düzeyine yükseldi.

Türk-İş: Gıda fiyatları Mayıs'ta yüzde 2.71 arttı, System.String[]

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) hesaplamalarına göre goda fiyatları Mayıs ayında yüzde 2.71 arttı ve yıllık artış yüzde 14.80 düzeyine yükseldi.

Türk-İş, çalışanların geçim koşullarını araştırdığı ve aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasını 33 yıldır yapıyor.

Türk-İş Araştırmasının 2020 Mayıs ayı sonucuna göre:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2,438.24 lira,

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7,942.17 lira,

Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 2,961.13 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş açıklamasında, "Bu harcamaları karşılayabilecek gelirin elde edilmesi toplumun çoğunluğu için mümkün değildir. Ücretli veya küçük esnaf olarak çalışanlar için hayatın belirsizliği ve gelecekte düzenli bir gelire kavuşma imkanının sınırlı olması endişeleri artırmaktadır. Düşük de olsa düzenli olarak sağlanan gelir olumlu olmakla beraber harcamaları karşılamaktan uzak kalmaktadır" denildi ve şu konuların altı çizildi:

"İnsana bir yurttaş olarak sağlanacak gelirin asgari ücretin altında olmaması gerekir. Sağlanan yardımlar 'hak temelli' olmalıdır. Temel yaklaşım bireysel düzeyde gelir değil hanehalkı dikkate alınarak destek geliri sağlanmasıdır. Bu yönüyle, ücretsiz izine çıkarılan işçilere sağlanan destek geliri gerek miktarın düşüklüğü ve gerek aile durumunu dikkate alması bakımından yeniden düzenlenmelidir.

"Türk-İş tarafından hesaplanan gıda endeksi ile TÜİK tarafından hesaplanan gıda fiyatları endeksi değişimindeki durum aşağıdaki şekilde yer almaktadır. Görüldüğü gibi gıda fiyatlarındaki değişimin yönü ve hızı birbirine paralel bir gelişim göstermekte ve son aylarda yükselme eğilimindedir."

Türk-İş hesaplamasına temel alınan gıda ürünlerinin fiyatlarında gözlenen değişim şu şekilde oldu:

Süt, yoğurt, peynir grubunda; bu ay önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Ancak birçok peynir markasının raflarda yer almadığı görüldü, süt ve yoğurt marka çeşitlerinde de azalma dikkati çekti.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta; et ve tavuk ile sakatat ürün fiyatları değişmedi. Av mevsiminin artık sona ereceği balığın tezgahlarda çeşidi azaldı ve satışı düştü, çoğu esnaf da dükkan kapattı.

Yumurta fiyatı değişmedi. Bakliyat ürünlerinde (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) fiyat artışı bu ay da devam etti.

Sebze-meyve fiyatlarında devam eden artışlar mutfak harcamasını bu ay yine olumsuz etkiledi. Sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı geçen aya göre yüzde 18.56 artışla 8.36 TL oldu.

Sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay yüzde 4.91 artışla 7.26 TL olurken, meyve fiyatı, özellikle erik, kayısı, çilek gibi mevsim meyvelerinin pazarda görülmesiyle, artarak ortalamada 10.67 TL'ye yükseldi. Meyve deki artış oranı yüzde 45.57 oldu.

Hesaplamada bu ay yine 19 sebze ve 9 meyve olmak üzere toplamda 28 ürün dikkate alındı. Hesaplama yapılırken -her zaman olduğu gibi- pazarda yaygın bulunan mevsim ürünleri esas alındı. Araştırmada ürünlerin tek tek ağırlığı yerine harcama sepetindeki meyve-sebze tüketiminin toplam miktarından hareket edildi.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; irmik fiyatındaki artış dışında kayda değer bir fiyat değişikliği görülmedi. Ancak marketlerde un satışının artmış olduğunun belirtilmesi not alındı.

Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; tereyağı zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve margarin fiyatında bu ay yine bir değişiklik olmadı. Açık satılan siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı arttı.

Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb.) ürünlerinin fiyatı -bayram vesilesiyle bazı yerlerde uygulanan indirim nedeniyle- biraz geriledi.

Baharat ürünlerinden  (kimyon, nane, karabiber vb.) sadece karabiberin fiyatı yükseldi. Çay ile ıhlamur fiyatı ise değişmedi. Bal ve şeker fiyatı da aynı kalırken, tuz, reçel ve salça fiyatı arttı."

Türk-İş açıklamasında, "Konfederasyonumuzca hesaplanan tutarlar ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam gelir miktarıdır. Ancak hanede çalışan sayısının sınırlı ve fakat ele geçen ücretin yetersiz olduğu durumlarda, elde edilen gelir birden fazla kişinin geçimini karşılayamamakta, kişi başına 'insanca geçim için' yapılması gereken harcama tutarı yetersiz kalmaktadır" denildi. (Grafik - Tablo)


Türk İş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türk-İş: Gıda fiyatları Mayıs'ta yüzde 2.71 arttı - Son Dakika Ekonomi

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