Türk-iş, hak-iş ve disk konfederasyonlarından temsilciler, asgari ücret tespit komisyonu ortak... - Son Dakika

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Türk-iş, hak-iş ve disk konfederasyonlarından temsilciler, asgari ücret tespit komisyonu ortak...
6 saat önce
Türk-İş, Hak-iş ve Disk Konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ortak basın toplantısı -3.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:39 Kaynak: DHA
Türk-İş, Hak-iş ve Disk Konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ortak basın toplantısı -3
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