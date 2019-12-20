Türk-iş, hak-iş ve disk konfederasyonlarından temsilciler, asgari ücret tespit komisyonu ortak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk-iş, hak-iş ve disk konfederasyonlarından temsilciler, asgari ücret tespit komisyonu ortak... - Son Dakika

Türk-iş, hak-iş ve disk konfederasyonlarından temsilciler, asgari ücret tespit komisyonu ortak...

6 saat önce

Türk-İş, Hak-iş ve Disk Konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ortak basın toplantısı -3.

Türk-İş, Hak-iş ve Disk Konfederasyonlarından temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ortak basın toplantısı -3

Türk-iş, hak-iş ve disk konfederasyonlarından temsilciler, asgari ücret tespit komisyonu ortak...

Asgari Ücret, Türk İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sendikaların asgari ücret teklifi 2.578 lira
Son dakika: Erdoğan'dan asgari ücret görüşmeleriyle ilgili ilk açıklama: Jestimizi yaparız Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor

Son Dakika Haberleri
21:26 Hayvanseverler, ibb başkanı imamoğlu ile görüştü - Son Dakika
21:22 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
21:22 Hayvanseverler, İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü - Son Dakika
21:22 Kamyonun altında kaldığı düşünülen sürücünün kaçtığı anlaşıldı - Son Dakika
21:20 İstanbul'a hafta sonu sağanak yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika
19:50 ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 21:29:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk-iş, hak-iş ve disk konfederasyonlarından temsilciler, asgari ücret tespit komisyonu ortak... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]