Türk-İş, Hak-İş ve TİSK'ten "kısa c¸alıs¸ma o¨denegˆi 2020 sonuna uzatılsın" talebi - Son Dakika

Tu¨rkiye I·s¸c¸i Sendikaları Konfederasyonu (Türk-I·ş), Hak I·s¸c¸i Sendikaları Konfederasyonu (Hak-I·ş) ve Tu¨rkiye I·s¸veren Sendikaları Konfederasyonu (TI·SK), "kısa c¸alıs¸ma o¨denegˆi uygulaması 2020 yılı sonuna kadar uzatılsın" talebinde bulundu.

Tu¨rk-I·s¸ Genel Bas¸kanı Ergu¨n Atalay, Hak-I·s¸ Genel Bas¸kanı Mahmut Arslan ve TI·SK Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı O¨zgu¨r Burak Akkol imzasıyla ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Salgın su¨recinin ilk gu¨nu¨nden bu yana Türk-I·ş, Hak-I·ş ve TI·SK olarak es¸gu¨du¨m ic¸erisinde, c¸alıs¸anlarımıza olumlu yansıyacak taleplerimizi Sayın Cumhurbas¸kanımıza ve bakanlarımıza her platformda ilettik. Hepimizin ortak gayesi istihdamın korunması oldu. Bu kapsamda kısa c¸alıs¸ma o¨denegˆi s¸artlarının kolaylas¸tırılması en o¨nemli talebimiz oldu. Ekonomi yo¨netimimiz de kısa c¸alıs¸ma o¨denegˆi, normalles¸me destegˆi ve digˆer birc¸ok du¨zenlemeyle, c¸alıs¸anın ve is¸verenin yanında oldugˆunu go¨sterdi, go¨stermeye de devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Bugu¨ne kadar sosyal taraflar olarak, c¸alıs¸anlara ve is¸letmelere ortak fayda sagˆlayan tu¨m uygulamaların so¨zcu¨su¨ ve sonuna kadar destekc¸isi oldukları vurgulanan açıklamada, daha o¨nce bazılarını dile getirdikleri ve hala gu¨ncelligˆinin su¨rdu¨gˆu¨nu¨ du¨s¸u¨ndu¨kleri ortak talepleri tekrar dikkate sunmak istediklerinin altı çizildi.

"Ödenegˆe eris¸im kolaylas¸tırılmalı"

Ortak açıklamada, 24 Temmuz 2020'de yasalas¸an I·s¸sizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Degˆis¸iklik Yapılması Hakkında Kanun'da belirtildigˆi u¨zere yıl sonuna kadar kısa c¸alıs¸ma o¨denegˆinin su¨resini sekto¨rel olarak ayrı ayrı veya bir bu¨tu¨n olarak uzatılabilmesini olumlu kars¸ıladıklarına dikkat çekildi.

Bu c¸erc¸evede önerilerinin istihdama da katkı sunacagˆına inandıkları belirtilerek, talepler şu şekilde sıralandı:

"Yeni du¨zenlemede de belirtildigˆi gibi kısa c¸alıs¸ma o¨denegˆinin yıl sonuna kadar sekto¨rel olarak ayrı ayrı veya bir bu¨tu¨n olarak uzatılması.

Kısa c¸alıs¸ma o¨denegˆi uygulamasından sistem dıs¸ında kalanların yararlanabilmesi ic¸in o¨denegˆe eris¸imin kolaylas¸tırılması.

C¸alıs¸ma barıs¸ı ve sosyal adaletin korunması amacıyla kısa c¸alıs¸ma o¨denegˆi ile c¸alıs¸anın u¨creti arasındaki farkı o¨demeyi u¨stlenen is¸verenler ic¸in getirilecek tes¸vik mekanizması ile is¸verenin fark o¨demesi hususunun o¨zendirilmesi.

I·s¸veren tarafından kısa c¸alıs¸ma o¨denegˆi kapsamındaki c¸alıs¸ana yapılan u¨cret farkı o¨demelerine gelir vergisi muafiyeti sagˆlanması.

I·S¸KUR tarafından bazı is¸ yerlerinde kısa c¸alıs¸ma o¨denegˆinden sehven yapılan ve is¸verenle-c¸alıs¸anın kusurunun bulunmadıgˆı fazla o¨demelerde, geri o¨deme hususunun is¸c¸i-is¸veren ilis¸kilerini bozmayacak s¸ekilde I·S¸KUR tarafından giderilmesi, tarafları magˆdur etmeyecek bir c¸o¨zu¨mu¨n bulunması.

I·stihdamını koruyan ve toplu is¸ so¨zles¸mesi ile c¸alıs¸an is¸letmelerin, normalles¸me su¨recinde ilave tes¸viklerle desteklenmesi."