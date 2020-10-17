TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK'ten Ortak Paylaşım Forumu'nun ardından açıklama Açıklaması - Son Dakika

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK, bu yıl ikincisi düzenlenen ve yaklaşık bin kişiye ulaşan Ortak Paylaşım Forumu'nun ardından ortak bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK olarak Ortak Paylaşım Forumu 2020'de ele alınan üç ana konunun, forumun bu seneki teması olan " Türkiye'yi Üretim Üssü Yapmak için: Birlikte Üretelim" hedefine ulaşmak ve ülkede çalışma hayatını geliştirmek için son derece önemli olduğuna inanıldığı belirtildi.

"Birlikte Mümkün" denilecek somut hedefler ve ortak akıl ile çözümün yaratılabileceğine inanıldığı aktarılan açıklamada, "İşimizin Yarını ve İşgücü Dönüşümü' hususunda işçi ve işveren temsilcilerince, ülke stratejilerine uygun şekilde tasarlanan merkez ve programların sayısının artması, ülkemizin mesleki yeterlilik ve teknik beceri altyapısına örnek bir model kazandırılması ve bu modele uygun özel sektör, işçi ve işveren örgütleri, kamu ortaklıklarının kamu desteği ile yaygınlaştırılması ile ülkemizde geleceğin gerekliliklerine uygun işgücü dönüşümünün hızlandırılması ortak beklentimizdir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, pilot çalışması tekstil sektörü odağında devam eden ve TİSK tarafından yürütülen "Sektör Odaklı İşgücü Dönüşümü" projesinin çıktısı olarak başlayacak eğitim alanlarında sendikalı çalışanların geleceğin yetkinliklerine uygun şekilde beceri dönüşümü eğitimlerini tamamlamasının sağlanmasının ortak hedefleri olduğu bildirildi.

Önümüzdeki sene gerçekleştirilecek "Ortak Paylaşım Forumu 2021'e kadar geçen sürede tekstil sektörüne ek olarak, metal, otomotiv, kimya, ilaç, gıda, mobilya gibi ana sektörlerden en az iki tanesinde daha "Sektör Odaklı İşgücü Dönüşümü projesinin hayata geçirilerek sendikalı çalışma arkadaşlarının bu sektörlerde de geleceğin yetkinliklerine uygun eğitimleri almaya başlamasının ortak amaç olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir diğer önemli konu olan İşimizin Yarınında Kadın konusunda ülkemizde gelişmiş ülkelerin gerisinde kalan kadınların istihdama katılımda düşük oranları ortak sorunumuz olarak benimsiyoruz. Ülkemizin güçlenmesi ve rekabet gücünün artması için bu alanda gelişim sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadınların başta kamu yönetimi olmak üzere ekonomik ve sosyal, bütün işkollarında işgücüne katılımını artıracak ve liderlik ve yöneticilik pozisyonlarındaki temsilini artıracak programların hayata geçirilmesi ortak beklentimizdir. Yetkinlikleri uygun genç kadınlarımızın iş dünyasının beklentilerine uygun olarak mesleki eğitim almaları ve istihdama kazandırılmaları; başta kamu yönetimi olmak üzere, ekonomik ve sosyal bütün işkollarında kadın çalışan sayısını artıracak programların desteklenmesi ortak hedefimizdir. Kadınların liderlik ve yöneticilik pozisyonlarındaki temsillerinin artırılmasını desteklemek amacıyla, geleceğin liderleri olmaya uygun yetkinlikler taşıyan genç üniversite öğrencisi kadınlar ile genç kadın çalışanların liderlik vasıflarını ve özgüvenlerini destekleyecek bir eğitim programının örnek teşkil edecek şekilde hayata geçirilmesi de başka bir ortak hedefimizdir."