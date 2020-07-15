Türk-İş heyeti şehit kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Türk-İş heyeti şehit kabrini ziyaret etti

Türkiye İşçi Sendikaları Konefedarasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar başkanlığındaki heyet, 15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssünde şehit olan Ömer Takdemir'in mezarını ziyaret etti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konefedarasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar başkanlığındaki heyet, 15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssünde şehit olan Ömer Takdemir'in mezarını ziyaret etti.

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Ağar beraberinde Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ile şehit Takdemir'in Kahramankazan ilçesi Yakuphasan Mahallesinde bulunan kabrine ziyarette bulundu, dua etti.

Ardından Takdemir'in ailesini ziyaret eden Ağar, "Ömer hepimizin evladıydı, TÜRK-İŞ olarak şehidimizin ailesinin, dün nasıl yanındaysak bugün de yarın da yanında olacağız. Rabbim bu millete böyle acılar bir daha yaşatmasın." dedi

NOT: Haber görüntü ve foto lar TÜRK-İş ten geldi. Haberi ben düzenledim.

Türkiye, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk-İş heyeti şehit kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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