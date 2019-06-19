Son Dakika Haberleri: Türk-İş hükümete toplu sözleşme teklifini sundu
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Türk-İş hükümete toplu sözleşme teklifini sundu

1 saat önce

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu.

Türk-İş hükümete toplu sözleşme teklifini sundu, System.String[]
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'a sundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:43 
Türk İş, Ekonomi
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