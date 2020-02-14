Türk iş insanı Enver Yücel, Britanya Basketbol Ligi'nden takım aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk iş insanı Enver Yücel, Britanya Basketbol Ligi'nden takım aldı - Son Dakika Spor

Türk iş insanı Enver Yücel, Britanya Basketbol Ligi'nden takım aldı

6 saat önce

Britanya Basketbol Ligi'nde mücadele eden Plymouth Raiders Kulübü; kulübün çoğunluk hissesini BAU Global'in satın aldığını açıkladı.

Türk iş insanı Enver Yücel, Britanya Basketbol Ligi'nden takım aldı, System.String[]

Britanya Basketbol Ligi'nde mücadele eden Plymouth Raiders Kulübü; kulübün çoğunluk hissesini BAU Global'in satın aldığını açıkladı. Plymouth'ta bulunan MLA Koleji'nin de haklarını elinde bulunduran BAU Global'in İngiltere'de bir kulüp satın alması, İngiliz medyasında da geniş yankı uyandırdı.


"İNGİLİZ BASKETBOLUNUN DORUK NOKTASI"


Plymouth Raiders Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu satışın İngiliz basketbolunun doruk noktası olduğunu vurguladı. Öte yandan kulübün MLA Koleji ile yapacağı iş birliğiyle birlikte genç oyuncuların önünün açılacağı ve bunun İngiltere basketboluna çok büyük değerler katacağı kaydedildi.


MOLLARD: TARİHİ BİR SATIŞ


Kulübün direktörlük görevini üstlenen ve kulübün eski ortaklarından olan Richard Mollard ise bu satışın, kulübün tarihine geçecek bir olay olduğunu söyledi. Öte yandan Richard Mollard ve Ross Mackenzie gibi kulübün yönetiminde yer alan isimlerin görevlerinde devam edeceği bilgisi verilirken, MLA Koleji ve BAU Global'de görev yapan Başak Akdemir, Coşkun İnce ve Paul James de kulübün yönetimine dahil olacak.


Plymouth Raiders, Britanya Basketbol Ligi'nde 10'uncu sırada yer alıyor.


İngiltere, basketbol, Britanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:57 
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