Türk İş İnsanı, Küresel Kadın Ödülleri'ne Aday Gösterildi

GLOBAL Women 2019'a (Küresel Kadın Ödülleri) bu yıl Almanya genelinden belirlenen üç kadın adaydan biri de "Girişimcilik Katagorisinde" Türk iş kadını Hatice Nizam oldu.

GLOBAL Women 2019'a (Küresel Kadın Ödülleri) bu yıl Almanya genelinden belirlenen üç kadın adaydan biri de "Girişimcilik Katagorisinde" Türk iş kadını Hatice Nizam oldu. Nizam, başarısının ülkede büyük ilgi görmesi, güçlü karakteri ve yaratıcılığıyla kadınlara ilham verdiği için dolayı ödüle aday gösterildi. Ödüller, her yıl özgün çalışmaları ve başarılarıyla öne çıkmış dünyadaki ilham verici kadınlara veriliyor.



Ödüle aday gösterilenlerde, topluma yönelik başarılı projeler geliştirmiş olması, uluslararası veya ulusal işlerde farkındalığa ulaşması ve bulundukları sektörlerde yetkili kuruluşlar tarafından beğenilmesi şartı aranıyor. Ulusal Küresel Kadın Ödülleri için ulusal çevrimiçi oylaması 31 Mart'ta başladı ve 30 Nisan gece yarısına kadar sürecek.



KÜRESEL KADINI TEMSİL EDENLER LONDRA'TA AÇIKLANACAK



Dört yıl önce başlayan kampanya, bugün farklı şehir ve ülkelerde 27 kulüple devam ediyor. 10 Mayıs'ta kazananlar belli olduktan sonra 14 Mayıs'ta önce her ülkedeki 'Küresel Kadını' temsil eden isimler açıklanacak. 31 Mayıs - 7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak oylama sonrasında finale kalacaklar ve ödül kazanan isimler 13 Temmuz'da Londra'da Küresel Kadın Zirvesi Galası'nda açıklanacak. Almanya çapında yarışacak üç aday arasına girmeyi başaran Hatice Nizam, aday gösterilmenin gururunu yaşadığını belirterek "Beni desteklemek isteyenlere şimdiden teşekkür ederim gerçekten çok heyecanlıyım" dedi. Oylama için Adres: https://voting.globalwomensummit.com/germany/

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