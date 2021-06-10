Üye Girişi
Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün BAE'de 3 yıldır tutukluluğuna ilişkin ailesinden açıklama Açıklaması - Son Dakika

Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün BAE'de 3 yıldır tutukluluğuna ilişkin ailesinden açıklama Açıklaması

10.06.2021 14:01
Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün BAE'de 3 yıldır tutukluluğuna ilişkin ailesinden açıklama Açıklaması, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 yıldır tutuklu olan ve bu süreçte işkenceye maruz kaldığı belirtilen Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk, "Eşim üzerinden bir yanlışlık yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 yıldır tutuklu olan ve bu süreçte işkenceye maruz kaldığı belirtilen Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk, "Eşim üzerinden bir yanlışlık yapıldı. Bu yanlışlığa 'dur' denilmesini istiyorum. Büyük bir yanlışlık ve bu o ülke için bir utanç meselesi." dedi.

Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün serbest bırakılması için ailesi, avukatı ve Özgür-Der, BAE'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

Beşiktaş Levent'teki konsolosluk önünde toplanan ailesi ve arkadaşları, ellerinde dövizlerle BAE aleyhine slogan attı.

Burada konuşan eşi Emine Öztürk, yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak Dubai'deki bir gıda fuarına gittiğini, eşi Öztürk'ün de daha önce bir kaç kez aynı fuarda bulunduğunu, en son 3 yıl önce beraber oraya gittiklerini belirterek, o ziyarette eşinin tutuklandığını hatırlattı.

Emine Öztürk, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'a çağrıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Eşim üzerinden bir yanlışlık yapıldı. Bu yanlışlığa 'dur' denilmesini istiyorum. Büyük bir yanlışlık ve bu o ülke için bir utanç meselesi bence. Çünkü iş yaptığım bütün uluslararası tacirler, firmalar hepsi korkuyorlar ve oradaki fuarlara artık gitmek istemiyorlar. Ben bu yanlışın çözülmesini istiyorum. Bilemiyorum ne şekilde çözülecekse. Aile olarak çok zor durumdayız, mağduruz."

Oğlu Abdulah Öztürk ise 2017'de ABD'ye eğitim için gittiğini, 6-7 ay sonra babası Mehmet Ali Öztürk'ün Dubai'de yakalandığını öğrendiğini anlatarak, bu olay üzerine Türkiye'deki ailesinin yanına dönmeye karar verdiğinde ABD'de yurda dönüşüne engel olunduğunu, ertesi gün FBI tarafından gözaltına alındığını ve 5-6 gün arkadaşları, kaldığı ev, telefonu, bilgisayarı ve okulunun soruşturulduğunu söyledi.

Abdullah Öztürk, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye döndüğümde şunu öğrendim; babamı konuşturmaya çalıştıklarını ve benle babamı tehdit ettiklerini öğrendim. Babam da vatanını-devletini sevdiği için ülkem hakkında herhangi bir şey söylemedi. Buradan yetkililerden, cumhurbaşkanımızdan, uluslararası kim olursa herkesten yardım istiyoruz. Babamın bir an önce dönmesini ve ona kavuşmayı istiyoruz."

Özgür-Der Genel Sekreteri Musa Üzer de Öztürk'ün ağır bir ceza aldığını, bu süreçte 30 kilo zayıfladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tüm bunların sebebi ne? Türkiye ile ilişkisi bozulan bir ülkenin, insani yardım çalışmaları yaptığı bilinen Mehmet Ali Öztürk'ü işkence altında bir şeylere zorlama, Türkiye aleyhinde başlatılan kampanyaya onu dahil etmeye çalışıyorlar. Ondan dolayı ondan bir 'itiraf' almak istiyorlar. Öztürk de böyle bir şey olmadığı için işkencelere dayanarak konuşmuyor ve müebbet ceza alıyor. Türkiye Cumhuriyeti de cumhurbaşkanlığı da dışişleri de bunu biliyor. Onların da çabaları oldu fakat bu çabaları yeterli bulmuyoruz."

Üzer, bu eylemi aslında ABD Konsolosluğu önünde yapmayı istediklerini anlatarak, "Çünkü bu olayda azmettirici, yardım ve yataklık pozisyonunda olan, suçu işleyen Amerika'dır." dedi.

3 yıldır BAE'de tutuklu

Avukatların verdiği bilgilere göre Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk, eşi Emine Öztürk ile sahibi oldukları gıda ve bakliyat şirketleri için gittikleri Gulfood gıda fuarı ziyaretleri sırasında, 20 Şubat 2018'de Dubai'deki otellerine yapılan bir operasyonla gözaltına alındı.

Emine Öztürk, ertesi gün Türkiye'ye gönderilirken, Mehmet Ali Öztürk'ten 3,5 ay haber alınamadı.

Öztürk'ün işkence gördüğü ve teröre destek verdiği iddiasıyla yargılanarak müebbet hapse mahkum edildiği belirtildi. Öztürk'ün kaldığı El Whatba Cezaevi'nin çok ağır ve kötü koşullara sahip olduğu ifade edildi.

Avukatlar Mete Gençer ile Gülden Sönmez, 11 Aralık 2020'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Öztürk ve ailesine karşı işlenen suçlara ilişkin BAE'deki ilgililerin yargılanması talep edilen dilekçeyi işleme alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Emine Öztürk, Ali Öztürk, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün BAE'de 3 yıldır tutukluluğuna ilişkin ailesinden açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı 13:23 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler 13:21 G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı 13:18 Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği anlattı: Maço ve keko olmalı
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar 13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti 11:54 Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti 11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 11:11 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde 11:02 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde

Son Dakika Haberleri
13:22 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı
13:20 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
13:18 Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı
13:14 Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu!
13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar
12:19 Mamak'ta yaşanan sel felaketinde yeni başkanı suçlandı! Eski başkan Melih Gökçek: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"
12:12 Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
12:10 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
Otelin sauna kısmında yangın çıktı! Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti Otelin sauna kısmında yangın çıktı! Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti         
13:50
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
"Kahve acı olmuş" diyerek eşini boğarak öldüren ve müebbet hapis talep edilen müezzin boynunu kendi kesmiş         
13:19
Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı         
13:10
Annesini öldürüp parti veren cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı Annesini öldürüp parti veren cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı         
12:41
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu         
11:29
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti         
11:11
Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi         
11:00
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
10:57
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 14:10:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün BAE'de 3 yıldır tutukluluğuna ilişkin ailesinden açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement