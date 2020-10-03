Türk iş insanına ABD'den özel davet - Son Dakika

Türk iş insanına ABD'den özel davet

Jant sektöründe faaliyetleri bulunan Yavuz Tekin, her yıl Las Vegas'ta düzenlenen dünyaca ünlü uluslararası Sema Show Fuarı'na özel olarak davet edildiğini açıkladı.

Türk iş insanına ABD'den özel davet, System.String[]

Jant sektöründe faaliyetleri bulunan Yavuz Tekin, her yıl Las Vegas'ta düzenlenen dünyaca ünlü uluslararası Sema Show Fuarı'na özel olarak davet edildiğini açıkladı.

Otomotiv sektöründe 25 yıllık geçmişi bulunan Arıcıoğlu Şirketler Grubu, adını tüm dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.Jant sektöründe faaliyetleri bulunan grubun yönetim kurulu üyesi Yavuz Tekin, her yıl Las Vegas'ta düzenlenen dünyaca ünlü uluslararası Sema Show Fuarı'na özel olarak davet edildi. Tekin, sektördeki başarısına gün geçtikçe yenilerini ekliyor. Tekin, Kasım ayında Las Vegas Convention Center'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenecek etkinlikte yer alacak.

Sektörün en yeni araçlarının, son teknoloji ürünlerinin ve en yeni parçalarının tanıtıldığı otomotiv özel ürünlerinin yer aldığı etkinliğe katılacağını belirten Yavuz Tekin, kendisine gelen bu özel davet için gurur ve onur duyduğunu ifade etti.

Sema Show'un otomotiv sektöründeki üreticiler ile satıcıların bağlantı kurmalarına ve birlikte iş yapmalarına olanak tanıyan uluslararası bir fuar olduğunu dile getiren Yavuz Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası endüstrinin yeni ürünlerini ve trendlerini yakından görüp keşfedebileceğimiz bir platform. COVID-19 salgını son dönemlerde pek çok otomobil fuarının ertelenmesine sebep oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki duruma göre fuar online olarak da gerçekleştirilebilecek. Bu bile birbirimizden ayrı kaldığımız bir zamanda sektörü bir araya getirmek için en ideal çözüm. Bizim gibi profesyonel gelişime önem veren ve yeni stratejilere odaklanan şirketlerin kesinlikle olması gereken bir fuar. Sektör liderlerinin yer alacağı bu harika fuar için sabırsızlanıyorum."

Yavuz Tekin Kimdir?

27 Temmuz 1980 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen Yavuz Tekin, 25 yılı aşkın otomotiv sektöründe çalışmaktadır. Arıcıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Kurucu Üyesi olan Yavuz Tekin, Arıcıoğlu Otomotiv Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaktadır. Ana faaliyet alanı otomobil lastiği, akü, jant ve hızlı bakım servisi olan şirket, İspanya, Fransa, Portekiz, Hollanda ve Danimarka başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktadır. - İSTANBUL

Türk iş insanına ABD'den özel davet

Amerika Birleşik Devletleri, Yönetim Kurulu, Las Vegas, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk iş insanına ABD'den özel davet - Son Dakika Ekonomi

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