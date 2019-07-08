"Türk iş insanlarını desteklemek için bir takım paketler hazırladık"
53 dakika önce
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, "Türk iş insanlarının Rusya'ya daha rahat gelmeleri, uzun vadeli yatırımlarla gelen iş insanlarını desteklemek için bir takım paketler hazırladık.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:22
Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, "Türk iş insanlarının Rusya'ya daha rahat gelmeleri, uzun vadeli yatırımlarla gelen iş insanlarını desteklemek için bir takım paketler hazırladık. İmtiyazlı şartlar oluşturuyoruz." dedi.
Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı!
Yerli otomobilde imzalar atılmaya başlandı! 62 şirketle görüşülüyor
S-400 parçalarının Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi
58 yaşındaki oyuncu Nurseli İdiz siyah mayolu plaj pozuyla yıllara meydan okudu