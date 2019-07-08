Son Dakika Haberleri: "Türk iş insanlarını desteklemek için bir takım paketler hazırladık"
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"Türk iş insanlarını desteklemek için bir takım paketler hazırladık"

53 dakika önce

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, "Türk iş insanlarının Rusya'ya daha rahat gelmeleri, uzun vadeli yatırımlarla gelen iş insanlarını desteklemek için bir takım paketler hazırladık.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, "Türk iş insanlarının Rusya'ya daha rahat gelmeleri, uzun vadeli yatırımlarla gelen iş insanlarını desteklemek için bir takım paketler hazırladık. İmtiyazlı şartlar oluşturuyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:22 
Ruhsar Pekcan, Rusya, Ekonomi
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