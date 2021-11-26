Üye Girişi
Türk-İş "kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasını açıkladı - Son Dakika

Türk-İş "kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasını açıkladı

26.11.2021 13:45
Türk-İş "kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasını açıkladı

Türk-İş'in araştırmasına göre, kasımda dört kişilik ailenin açlık sınırı 3 bin 192, yoksulluk sınırı 10 bin 396 lira oldu.

Türk-İş'in araştırmasına göre, kasımda dört kişilik ailenin açlık sınırı 3 bin 192, yoksulluk sınırı 10 bin 396 lira oldu.

Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın kasım sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 3 bin 191 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 10 bin 395 lira 91 kuruş oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 3 bin 902 lira 57 kuruş olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 3,18 arttı.

Yılın 11 ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 23,23 oranında gerçekleşti.

Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 26,82 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 20,58 olarak hesaplandı.

Gıda ürünlerinin fiyatlarındaki değişim

Kasımda, bazı süt ve yoğurt ürünü fiyatında değişiklik gözlenmekle beraber süt, yoğurt, peynir grubundaki tüm ürünlerde değişiklik olmadı. Beyaz peynir fiyatı ortalamada fazla değişmedi. Kilogram fiyatı olarak gravyer peynir 165 lira, keçi peyniri 98 lira, koyun peyniri 95 liradan satıldı.

Kıyma ve kuşbaşı ile tavuk eti fiyatı artarken sakatat (ciğer, böbrek, yürek) ürünlerin fiyatı değişmedi. Kilogram fiyatı 169 lira olan bonfile et, hesaplamada dikkate alınmadı. Balığın ortalama kilogram fiyatı biraz geriledi.

Yumurta fiyatı arttı ve tanesi 1 lira 30 kuruş oldu.

Bakliyat ürünlerinde (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) bu ay yeşil mercimek hariç önemli bir değişiklik olmadı.

Ailenin gıda harcamasında ağırlıklı yer kaplayan yaş sebze-meyve fiyatları da bu ay önemli oranda değişmedi. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı bu ay 8 lira 60 kuruş oldu. Ortalama sebze kilogram fiyatı biraz artarak 8 lira 28 kuruş, ortalama kilogram meyve fiyatı biraz gerileyerek 9 lira 8 kuruş oldu.

Ekmek fiyatı resmi olarak henüz artmadı ancak ekşi mayalı, köy ekmeği, tam tahıllı gibi ekmekler ortalama yüzde 20 zamlandı. Makarna ve irmik fiyatı değişmezken pirinç fiyatı biraz arttı. Unun kilogram fiyatı yüksek oranda artış gösterdi. Aynı şekilde bulgurdaki yüksek artış dikkati çekti.

Ayçiçeği yağının litresi 29 liraya ulaştı. Bu ay tereyağı ile zeytinyağı fiyatında hafif bir ayarlama yapılırken, margarin fiyatı yüksek oranda arttı.

Siyah ve yeşil zeytin fiyatı ile yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ay çekirdeği gibi) ürünlerin fiyatı değişmedi.

Baharat ürünlerinin (kimyon, nane, karabiber gibi) fiyatı bu ay çok yüksek oranda zam gördü. Kilogramı 80 lira olan karabiberin fiyatı 190 lira oldu.

Bal, reçel, pekmez fiyatı değişmezken, şeker ve tuz da bu ay fiyatı artan ürünler arasında yer aldı. Çay fiyatı arttı, geçen ay fiyatı artan ıhlamur aynı kaldı. Salça fiyatı da değişmedi.

Türk İş, konut, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk-İş 'kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü! TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu
Kesik baş cinayetinde köylülerin DNA örnekleri karşılaştırılacak 13:04 Kesik baş cinayetinde köylülerin DNA örnekleri karşılaştırılacak Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi 12:35 Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! 10:37 Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!

Son Dakika Haberleri
13:59 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
13:36 A Milli Takımımız için kura günü!
13:34 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı
13:32 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu
13:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:15 27 Mayıs askeri darbesinin mağdurlarına manevi tazminat ödenecek
13:04 Leyla Zana'nın eşi Mehdi Zana: Leyla tehdit ediliyor olabilir!
13:03 Kesik baş cinayetinde köylülerin DNA örnekleri karşılaştırılacak
12:44 Pitbull cinsi köpeğini arkadaşının üzerine saldı: Çocuk korkudan potaya çıktı
12:38 Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi
Pandeminin ilk günlerinde kapışılmıştı! Taşköprü sarımsağı, bu yıl depolarda kaldı Pandeminin ilk günlerinde kapışılmıştı! Taşköprü sarımsağı, bu yıl depolarda kaldı         
14:01
AK Partili eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı AK Partili eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı         
13:44
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı         
13:35
27 Mayıs askeri darbesinin mağdurlarına manevi tazminat ödenecek 27 Mayıs askeri darbesinin mağdurlarına manevi tazminat ödenecek         
13:16
Kırklareli'nde yürekleri ağza getiren mesaj: Derhal sığınağa girin Kırklareli'nde yürekleri ağza getiren mesaj: Derhal sığınağa girin         
12:54
Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı okyanusbilimci olmak istiyormuş! Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı okyanusbilimci olmak istiyormuş!         
12:21
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira         
10:32
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 14:05:22. #1.13#
SON DAKİKA: Türk-İş "kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasını açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement