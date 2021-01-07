TÜRK-İŞ, KOOP-İŞ ve YOL-İŞ'ten Bakan Soylu'ya nezaket ziyareti - Son Dakika

TÜRK-İŞ, KOOP-İŞ ve YOL-İŞ'ten Bakan Soylu'ya nezaket ziyareti
07.01.2021 13:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TÜRK-İŞ, KOOP-İŞ ve YOL-İŞ Genel Başkanlarını kabul etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TÜRK-İŞ, KOOP-İŞ ve YOL-İŞ Genel Başkanlarını kabul etti.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Süleyman Soylu, nezaket ziyareti kapsamında TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, KOOP-İŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar ve Türkiye YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar'ı misafir etti" denildi. - ANKARA
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