TÜRK-İŞ, KOOP-İŞ ve YOL-İŞ'ten Bakan Soylu'ya nezaket ziyareti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TÜRK-İŞ, KOOP-İŞ ve YOL-İŞ Genel Başkanlarını kabul etti.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Süleyman Soylu, nezaket ziyareti kapsamında TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, KOOP-İŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar ve Türkiye YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar'ı misafir etti" denildi. - ANKARA