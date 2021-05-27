TÜRK-İŞ, mayıs ayında dört kişilik ailenin açlık sınırının 2.830 TL, yoksulluk sınırının ise 9.219 TL olduğunu açıkladı.

TÜRK-İŞ, mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 2 bin 830 TL 17 kuruş, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 9 bin 218 TL 79 kuruş olurken, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 3 bin 435 TL 22 kuruş oldu.

Yapılan açıklamada, "Küresel salgın döneminde bazı ekonomik tedbirler uygulandı. Bu çerçevede ücretli çalışanlara yönelik olarak işsizlik ödeneği, üç ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği gibi koruyucu nitelikteki ödemeler yapıldı. Ancak bu ödemelerin yetersizliği, yükselen enflasyon ve özellikle gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle daha da belirgin oldu" denildi. - ANKARA