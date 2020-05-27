TÜRK-İŞ Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı - Son Dakika

TÜRK-İŞ Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

İŞ, Mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 438, yoksulluk sınırını ise 7 bin 942 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı, System.String[]

TÜRK-İŞ, Mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 438, yoksulluk sınırını ise 7 bin 942 lira olarak hesapladı.


TÜRK-İŞ'den yapılan yazılı açıklamada, korona virüs salgınının başta dar ve sabit gelirli kesimler olmak üzere tüm toplumu olumsuz etkilediği belirtildi. TÜRK-İŞ Araştırmasının 2020 Mayıs ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 2 bin 438,24 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 942,17 TL, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin ise aylık 2 bin 961,13 TL olarak hesaplandığı bildirildi. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarının yılın ilk beş ayında önceki yıl sonuna göre 276 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcamanın ise 898 TL daha fazla olduğu ifade edilerek, son bir yıl itibariyle bakıldığında, ortaya çıkan ek harcama gereği gıda için 314 TL, toplam hane halkı harcaması için bin 23 TL olduğu kaydedildi.


TÜRK-İŞ'in verileri temel alındığında mutfak enflasyonundaki değişimin 2020 Mayıs ayı itibariyle şu şekilde olduğu belirtildi:


" Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,71 oranında arttı. Yılın ilk beş ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 12,74 oranında oldu. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 14,80 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12,82 olarak hesaplandı."


2020 Mayıs ayı itibariyle TÜRK-İŞ hesaplamasına temel alınan gıda ürünlerinin fiyatlarında gözlenen değişime yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:


"Süt, yoğurt, peynir grubunda bu ay önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Ancak birçok peynir markasının raflarda yer almadığı görüldü, süt ve yoğurt marka çeşitlerinde de azalma dikkati çekti. Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta et ve tavuk ile sakatat ürün fiyatları değişmedi. Av mevsiminin artık sona ereceği balığın tezgahlarda çeşidi azaldı ve satışı düştü, çoğu esnaf da dükkan kapattı. Yumurta fiyatı değişmedi. Bakliyat ürünlerinde (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) fiyat artışı bu ay da devam etti. Sebze-meyve fiyatlarında devam eden artışlar mutfak harcamasını bu ay yine olumsuz etkiledi. Sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı geçen aya göre yüzde 18,56 oranında artışla 8,36 TL oldu (meyve-sebze ortalama kilogram fiyatı geçen ay 7,05 TL olarak hesaplanmıştı). Sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay yüzde 4,91 oranında artışla 7,26 TL olurken, meyve fiyatı-özellikle erik, kayısı, çilek gibi mevsim meyvelerinin pazarda görülmesiyle- artarak ortalamada 10,67 TL'ye yükseldi (geçen ay 7,33 TL olarak hesaplandı). Meyvedeki artış oranı yüzde 45,57 oldu. Hesaplamada bu ay yine 19 sebze ve 9 meyve olmak üzere toplamda 28 ürün dikkate alındı. Hesaplama yapılırken -her zaman olduğu gibi- pazarda yaygın bulunan mevsim ürünleri esas alındı. Araştırmada ürünlerin tek tek ağırlığı yerine harcama sepetindeki meyve-sebze tüketiminin toplam miktarından hareket edildi. Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; irmik fiyatındaki artış dışında kayda değer bir fiyat değişikliği görülmedi. Ancak marketlerde un satışının artmış olduğunun belirtilmesi not alındı. Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden tereyağı zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve margarin fiyatında bu ay yine bir değişiklik olmadı. Açık satılan siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı arttı. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb.) ürünlerinin fiyatı -bayram vesilesiyle bazı yerlerde uygulanan indirim nedeniyle- biraz geriledi. Baharat ürünlerinden (kimyon, nane, karabiber vb.) sadece karabiberin fiyatı yükseldi. Çay ile ıhlamur fiyatı ise değişmedi. Bal ve şeker fiyatı da aynı kalırken, tuz, reçel ve salça fiyatı arttı." - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 10:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜRK-İŞ Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı - Son Dakika Ekonomi

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