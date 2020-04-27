TÜRK-İŞ Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

6 saat önce

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

TÜRK-İŞ Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı, System.String[]

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 374 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 732,91 TL olarak belirlendi.

TÜRK-İŞ'den yapılan yazılı açıklamada, küresel salgın korona virüsün Türkiye'de de olumsuz etkisini gösterdiği, yaygınlaşan işsizlik ve yetersiz gelirin yoksul kesimlerin geçim koşullarını daha fazla kötüleştirdiği ifade edildi. Korona virüs salgınının görülmeye başladığından itibaren dünyanın her yerinde ve Türkiye'de de bazı önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Alınan önlemlerin pek çok ekonomik faaliyeti durdurması, işten çıkarmaların artması, ücretsiz izine çıkarılan işçilere verilen ücret desteğinin asgari ücretin yarısı tutarında kalması, kayıt dışı istihdamın da yaygınlığıyla birlikte korona virüsün ekonomiye etkisi, vereceği zararın özellikle düşük ücretli ve yoksul kesimlerde giderek artacağını ortaya koymaktadır. Bu salgın döneminde ücretlerin korunması ve ihtiyacı olanlara gelir destekleri sağlanması giderek önem kazanmaktadır. Özellikle son dönemde giderek artış gösteren gıda fiyatları ve diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamalar elde edilen ücret gelirleriyle karşılanamamaktadır" denildi.

Araştırmada kullanılan gıda fiyatlarının market-pazarlar dolaşılarak yerinde tespit edildiği ancak korona virüs salgını nedeniyle market ve pazarlara gitmenin sınırlı olduğu kaydedilen açıklamada, "Çalışmada sanal marketler de izlenerek gıda fiyatlarındaki gelişim değerlendirilmiştir. TÜRK-İŞ araştırmasının 2020 Nisan ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 374 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 732,91 TL, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 2 bin 883,88 TL olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarı yılın ilk dört ayında önceki yıl sonuna göre 211 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 688 TL daha fazla olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 1,23 oranında arttığı, yılın ilk dört ayı itibarıyla fiyatlardaki artışın yüzde 9,77 oranında olduğu bildirildi. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranının yüzde 12,68 olduğu, yıllık ortalama artış oranının ise yüzde 13,61 olarak hesaplandığı belirtildi. 2020 Nisan ayı itibarıyla TÜRK-İŞ hesaplamasına temel alınan gıda ürünlerinin fiyatlarında gözlenen değişime yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Süt, yoğurt, peynir grubunda peynir fiyatında bu ay yine artış oldu. Süt ve yoğurt fiyatında bazı markalarda indirim olmasına rağmen ortalamayı fazla etkilemedi. Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta bazı marketlerde dana kıyma fiyatında indirim yapılırken kuşbaşı etin fiyatında yine artış görüldü. Tavuk kilogram fiyatı da arttı. Balık fiyatı ortalamada değişmedi ama ürün çeşidi azaldı. Balıkçı esnafı korona virüsten olumsuz etkilenen gıda ürünü satıcılarının arasında yer aldı. Sakatat ürünlerinin fiyatı genelde aynı kaldı. Yumurta biraz ucuzladı. Bakliyat ürünlerinde (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) bu ay ertelenen zamların yapıldığı görüldü ve bu fiyat artışı mutfak harcamasına olumsuz yansıdı. Geçen aya göre bu ay sebze ortalama kilogram fiyatı gerilerken meyve kilogram fiyatı arttı ve fakat ortalamada bir değişiklik olmadı. Bu nedenle mutfak harcamasına meyve-sebze etkisi fazla olmadı. Meyve-sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay 7,05 TL olarak (geçen ay 7,06 TL) hesaplandı. Sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay gerileyerek 6,92 TL oldu (geçen ay 7,31). Geçen ay 6,43 TL olarak hesaplanan meyve ortalama kilogram fiyatındaki artış bu ay da devam etti ve 7,33 TL'ye yükseldi. Hesaplamada bu ay 19 sebze ve 9 meyve olmak üzere toplamda 28 ürün dikkate alındı. Hesaplama yapılırken her zaman olduğu gibi pazarda yaygın bulunan mevsim ürünleri esas alındı. Araştırmada ürünlerin tek tek ağırlığı yerine harcama sepetindeki meyve-sebze tüketiminin toplam miktarından hareket edildi. Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta ekmek fiyatı son bir yıldır yine 200 gramı 1,25 TL olarak aynı kaldı. Ancak ayın son haftası itibarıyla satılmaya başlanan ramazan pidesinin 275 gramı 2,50 TL oldu. Bulgurdaki fiyat artışının dışında diğerlerinin fiyatı genel olarak değişmedi. Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden tereyağı zeytinyağı ve margarin fiyatı değişmedi ve fakat ayçiçeği yağı fiyatı arttı. Açık satılan siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı pek değişmedi. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb.) ürünlerinin fiyatı aynı kaldı. Baharat (kimyon, nane, karabiber vb.) fiyatları da değişmedi. Çay fiyatı biraz arttı, ıhlamur fiyatı değişmedi. Bal fiyatı biraz artış gösterirken, şeker ile tuz, reçel, pekmez ve salça fiyatı aynı kaldı."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 09:00 Kaynak: İHA

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