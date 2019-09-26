Son Dakika Haberleri: Türk-İş sendikası Küresel eylem haftası programı düzenledi
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Türk-İş sendikası Küresel eylem haftası programı düzenledi

2 gün önce

Türk-İş sendikası "İklim Değişikliği ve Küresel Eylem Haftası" nedeniyle farkındalığı artırmak için program düzenlendi.

Türk-İş sendikası Küresel eylem haftası programı düzenledi, System.String[]

Türk-İş sendikası "İklim Değişikliği ve Küresel Eylem Haftası" nedeniyle farkındalığı artırmak için program düzenlendi.


Türk- İş sendikası binasında düzenlenen programa Türk- İş Başkanı Ergün Atalay, birçok sendika ve üyeleri katıldı. İstiklal Marşı ile başlayan program, aktivistlerin mesajı ile son buldu.


Programda iklim değişikliği konusuna dikkat çeken Atalay şu ifadeleri kullandı:


"Özellikle ülkemizde 2016 yılında 4 milyon plastik alıyordu. Şimdi 2018 yılında 32 bin ton oldu. Plastik atık zehirli bir atık. Bizde bir parçası olduğumuz sokak atık toplayıcıları ilgili Türk- İş olarak ortaklaşa bir program düzenliyoruz. Özellikle Türkiye dünyanın çöplüğü olmaması gerektiğini, zehirli atıkların ülkemize gelmemesini konusunda çalışma yapılıyor. Türkiye'de 500 bine yakın sokak atık toplayıcısı var biz bunların örgütlenmesinde öncü olduk. Onlar bu ülkenin insanları 22 ülke su kıtlığı ile tehlike ile karşı karşıya. Biz ülke olarak su kıtlığı konusunda 32'inci sıradayız."


Program sonunda iklim değişikliğine öne çıkarmak için fotoğraf çekildi. - ANKARA

Ergün Atalay, Sendika, Plastik, Türk İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:44 Kaynak: İHA
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