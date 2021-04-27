TÜRK-İŞ'ten 1 Mayıs bildirisi - Son Dakika

TÜRK-İŞ'ten 1 Mayıs bildirisi

27.04.2021 23:05
TÜRK-İŞ'ten 1 Mayıs bildirisi, System.String[]

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 1 Mayıs bildirisi yayımladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 1 Mayıs bildirisi yayımladı. Bildiride," Üç ay daha uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması, salgın boyunca güçlendirilerek sürdürülmelidir. Ücretsiz izine çıkarılan emekçilere yeterli gelir desteği sağlanmalıdır" denildi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) 1 Mayıs bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Üç ay daha uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması, salgın boyunca güçlendirilerek sürdürülmelidir. Ücretsiz izine çıkarılan emekçilere yeterli gelir desteği sağlanmalıdır. 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılan işten çıkarma yasağına rağmen 4857 sayılı İş Kanununun 25 madde 2. fıkrasını muvazaalı bir şekilde uygulayan işverenlere karşı denetim ve yaptırım getirilmelidir. Kamuoyunda 'Kod 29' olarak da bilinen bu muvazaalı uygulama ortadan kaldırılmalıdır. Bazı büyük işletmelerin 'kalıcı uzaktan çalışma' uygulamasına geçeceklerini duyurmaları, uzun vadede yaşanacak hak kayıplarına neden olma tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Uzaktan çalışma uygulamasına yönelik düzenlemeler, uzaktan çalışanların ekonomik, sosyal ve sendikal haklarını gözeterek yapılmalıdır.

Uzaktan çalışma kapsamında çalışan kadın emekçilerin ev içi iş yükleri eğitim öğrenim çağında olan çocuklarının da evde bulunmalarından dolayı daha da artmıştır. Bu durum, kadınların iş-yaşam dengesi sorununu yoğunlaştırmıştır. İlgili sorunun üstesinden gelinmesi için düzenlemeler yapılması zorunludur. Salgının yayılım hızıyla aşılama hızı arasındaki dengesizlik mutlaka giderilmelidir. Fabrikalarda, bürolarda, her türlü kalabalık ortamda, fiziki temasın yoğun olduğu yerlerde çalışan emekçiler aşı programındaki öncelikli kapsama alınmalıdır. Salgınla mücadelede sorumluluğun bireylere bırakıldığı bir yaklaşımdan, etkin ve önleyici toplumsal yaklaşıma geçilmesi bir zorunluluktur. Toplumsal etkin ve önleyici salgınla mücadele programı, bireylerin salgına karşı mücadele isteğini de güçlendirecektir.

Beş bin yıllık insanlık tarihi zorluklarla mücadeleler tarihidir. Bu zaman dilimi içinde sayısız savaş, hastalık ve kıyım görmüş insanlık her zaman, çalışanların, işçilerin, emekçilerin fedakarlıklarıyla yeniden ayağa kalkmıştır. Dünya bugüne geldiyse emekçilerin omuzlarında yükselerek gelmiştir. Salgın koşullarında da dünyayı işler halde tutan yine emekçilerdir. Emekçilerin yok sayıldığı, haklarının gasp edilmeye çalışıldığı, güvencesizliğe, işsizliğe ve sefalete mahküm edildiği bir dünyada ne salgınla mücadele edilebilir ne de hayat sürdürülebilir. Geçmişte olduğu gibi bugün de emekçiler, verecekleri mücadelelerle tüm insanlığa güzel günleri getireceklerdir." - ANKARA

1 Mayıs, TÜRKİŞ, Mayıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ'ten 1 Mayıs bildirisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil
Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi         
23:13
Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı         
22:42
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti         
22:28
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi         
21:20
ABD'de iki doz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek ABD'de iki doz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek         
20:45
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi         
17:12
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı         
16:05
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka         
15:57
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 23:33:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRK-İŞ'ten 1 Mayıs bildirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement