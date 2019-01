Türk-İş'ten '2019 Ocak Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı' Araştırması

Çalışanların geçim şartlarını değerlendirmek amacıyla otuz iki yıldan bu yana her ay düzenli olarak araştırma yapan Türk-İş, "2019 Ocak Ayı Açlık ve Yoksulluk sınırı" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Çalışanların geçim şartlarını değerlendirmek amacıyla otuz iki yıldan bu yana her ay düzenli olarak araştırma yapan Türk-İş, '2019 Ocak ayı Açlık ve Yoksulluk sınırı' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türk-İş araştırmasının sonucuna göre gıda fiyatlarındaki artışların devam etmesi, yürütülen kampanyaların, piyasaya yapılan müdahalelerin çarşı-pazar ve marketlerdeki fiyat artışını önlemediğini gösteriyor. TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan gıda fiyatları endeksi ile TÜİK tarafından hesaplanan gıda endeksindeki son on iki aylık gelişimin, piyasaya yapılan müdahale sonucu geçtiğimiz yılın son aylarında gıda fiyatları artışında belirgin bir gerileme yaşanmıştı. Ancak Konfederasyon tespitlerine göre bu ay gıda fiyatlarında tekrar yükselme eğilimi ortaya çıktı.



Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 8 TL olarak belirlendi



Türk-İş araştırmasının 2019 Ocak ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 8 TL, gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 542,88 TL, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 451,97 TL olarak hesaplandı.



Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 24,34 olarak hesaplandı



Türk-İş hesaplamasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı bir ayda 67,50 TL artış gösterdi. Bunda özellikle yaş sebze ürünlerindeki artışın etkisi fazla oldu. Mutfak enflasyonundaki değişim 2019 Ocak ayında Türk-İş'in verilerine göre değerlendirildiğinde, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 3,48 oranında arttı. Yılın ilk ayında fiyatlardaki artış yüzde 3,48 oranında oldu. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 24,34 olarak hesaplandı. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 17,60 oldu. Gıda harcaması çalışmasına temel alınan beslenme kalıbında yer alan ürünlerin fiyatları marketten markete, pazarın bulunduğu semte göre değişiklik gösterdiği anlaşılıyor. Ancak vurgulanması gereken husus, ülke genelinde yürütülen enflasyonla topyekun mücadele çerçevesinde kimi yerlerde uygulanan indirim artık yerini fiyat artışlarına bırakıyor. - ANKARA

