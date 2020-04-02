Türk-İş'ten 700 kağıt toplayıcısı aileye gıda yardımı - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart 'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sokak atık toplayıcılığının yasaklanmasının ardından Türk-İş, geçimini bu şekilde sağlayanların mağduriyetini azaltmak için harekete geçti.

Türk-İş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 700 kağıt toplayıcısı aileye gıda yardımı yaptı.

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