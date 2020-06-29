Türk-İş'ten Ankara'da 'kıdem tazminatı' açıklaması - Son Dakika

Türk-İş'ten Ankara'da 'kıdem tazminatı' açıklaması

ANKARA'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından kıdem tazminatının mevcut haliyle korunması istenilerek, basın toplantısı yapıldı.

ANKARA'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından kıdem tazminatının mevcut haliyle korunması istenilerek, basın toplantısı yapıldı. Çok sayıda işçinin katıldığı toplantıda Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, "Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir" dedi.

Türk-İş tarafından kıdem tazminatı ile ilgili 81 ilde eş zamanlı olarak kitlesel basın toplantıları düzenledi. Ankara'daki basın toplantısı, Türk-İş Genel Merkezi önünde gerçekleştirildi. Çok sayıda işçinin katıldığı programda konuşan Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, kıdem tazminatı konusunda görüşlerinin net olduğunu söyledi. Zengin, "Kıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. Türk-İş kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süregelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir. Türk-İş Genel Kurulları'nda oy birliğiyle alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Alınan kararın arkasındayız. Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir" diye konuştu. Kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istediklerini belirten Zengin, "Bugün Türkiye'nin her yerinde yeni bir kampanya başlatıyoruz. Hazırlanan bez afişler, binalarımıza asılacak, tüm iş yerleri, evlerimiz ve arabalarımız posterlerle donatılacaktır" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı


- Ankara
Türk İş, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk-İş'ten Ankara'da 'kıdem tazminatı' açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

20:17 İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı 20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi 18:20 Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 17:04 Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti 16:22 Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 12:19 Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı 10:55 Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi 10:17 'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 09:18 Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
19:02
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 20:22:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk-İş'ten Ankara'da 'kıdem tazminatı' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]