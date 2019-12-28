Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması - Son Dakika

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

6 saat önce

Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, "Biz açıklanan bu asgari ücreti kabul edilemez bulduğumuz için imzalamadık.

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması, System.String[]

Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, "Biz açıklanan bu asgari ücreti kabul edilemez bulduğumuz için imzalamadık. Çünkü biz, bir kişinin asgari ücretinin yaşam maliyetinden az olmasını kabul etmiyoruz" dedi.


Alemdar, TİSK'in 27'inci Olağan Genel Kurulu'nda Türk-İş adına konuştu. Alemdar, 2020 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücretin açıklandığını hatırlatarak, "Biz açıklanan bu asgari ücreti kabul edilemez bulduğumuz için imzalamadık. Çünkü biz asgari ücretin bir kişinin asgari ücretinin yaşam maliyetinden az olmasını kabul etmiyoruz. Emeğiyle geçinen asgari ücretlilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini talep ediyoruz. Asgari ücret üzerindeki vergilerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Ancak ne yazık ki bu sefer de sesimizi duyuramadık, taleplerimizi gerçekleştiremedik. Oysa unutmamak gerekir ki çalışan kesimin geliri ne kadar artarsa o oranda harcama yapabileceklerdir. İşçi, memur, emekli daha çok kazanmalı ki kazandıklarını gönül rahatlığıyla harcamalı böylece ticaret canlanmalı buna bağlı olarak da üretim artmalıdır. Yaşadığımız bu kriz ortamında çıkış yolu ekonominin canlanmasını gerektirmektedir. Ekonominin canlanmasının yolu da üretim ve o oranda da tüketmektir" diye konuştu.


Vergi taleplerine de değinen Alemdar, "Çalışanların net ücreti bir yandan enflasyon nedeniyle satın gücünü kaybederken diğer yandan da artan vergi limitleri nedeniyle azalmaktadır. Bir başka sorunumuz da kayıt dışı çalışmanın geç kalmasıdır. Bu sorun çalışma yaşamımızı tehdit eden en önemli sorunlardan bir tanesidir. En iyimser tahminlere göre bile göre ülkemizde kayıt dışı çalışma oranı yüzde 30'ların üzerindedir. Bu sorunun da ivedilikle çözülmesi gerekmektedir. Bildiğiniz gibi 2020 yılında referandumdan geçen anayasal bir kurum haline gelen ekonomik sosyal konseyinin de mutlaka ve mutlaka toplanması lazım. Bunun hem çalışma hayatımıza hem ekonomimize fayda getireceğini düşünmekteyim" şeklinde konuştu.


Katılımcılar arasında olan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da dün tanıtımı yapılan yerli otomobil çalışmasının ülke için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın bir tasarım yapma konusundaki çağrısına verilen karşılık kendini gösterdi ve hepimizi heyecanlandırdı" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
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