Türk-İş'ten "esnek çalışma düzenlemesinden vazgeçilmesi" çağrısı - Son Dakika

Türk-İş'ten "esnek çalışma düzenlemesinden vazgeçilmesi" çağrısı

05.11.2020 13:25
Türk-İş'ten

Türk Metal Sendikası Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Biçer, TBMM'de görüşülen esnek çalışma düzenlemesine ilişkin, "Bu düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine getirenlere, getirilmesine sebep olanlara buradan tekrar sesleniyoruz, gelin bu yanlıştan vazgeçin.

Türk Metal Sendikası Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Biçer, TBMM'de görüşülen esnek çalışma düzenlemesine ilişkin, "Bu düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine getirenlere, getirilmesine sebep olanlara buradan tekrar sesleniyoruz, gelin bu yanlıştan vazgeçin. Salgınla, geçim sıkıntısıyla, işsizlikle, doğal afetlerle başa çıkmaya çalışan emekçileri daha fazla germeyin." çağrısı yaptı.

Türk-İş mensubu işçiler, Mecliste görüşülen esnek çalışma düzenlemesine ilişkin Türk-İş Genel Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Türk Metal Sendikası Ankara 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Biçer, mücadelelerini büyüttüklerini, "köleleştirme paketi" olarak adlandırdıkları istihdam paketine karşı bugün seslerini daha güçlü yükselttiklerini belirtti.

Mücadelede artık yalnız olmadıklarını vurgulayan Biçer, iki gün önce Hak-İş ve DİSK'le ortak bir açıklama yaptıklarını, "Esnek çalışmaya hayır" dediklerini ve Türkiye işçi sınıfının temel hakları söz konusu olduğunda bir arada ve dayanışma içinde olunduğunu gösterdiklerini söyledi.

Biçer, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine getirenlere, getirilmesine sebep olanlara buradan tekrar sesleniyoruz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Vazgeçin ki arkanızda kötü bir miras bırakmayın, vazgeçin ki emekçiler adlarınızı duyduğunda, yüzlerinizi gördüğünde size saygı göstersin, vazgeçin ki, zaten emekçilerin sahip olduğu onlarca derdine bir dert daha eklemeyin. Salgınla, geçim sıkıntısıyla, işsizlikle, doğal afetlerle başa çıkmaya çalışan emekçileri daha fazla germeyin.

Sizin derdiniz gerçekten salgın koşullarında istihdamı artırmak mı?

O zaman gelin, enerjinizi kayıt dışı çalışmayı ortadan kaldırmak için harcayın. Gerçekten salgın döneminde emekçileri mi düşünüyorsunuz? O zaman onların istekleri dışında ücretsiz izine çıkarılmalarını engelleyin. Ücretsiz izine çıkarılan bir emekçinin ailesiyle beraber günlük 39 lira ile yaşayabildiğini bir hayal edin. Hayal edin ki, yaptığınız yanlışların farkına varın."

Mücadeleden vazgeçmeyeceklerine işaret eden Biçer, bu akşam mesai çıkışında ülke genelinde alkışlarla bu paketi protesto ederek ilk mesajı vereceklerini ve mesajın alınacağını ümit ettiklerini söyledi.

Biçer, "Bu köleleştirme paketi geri çekilmezse neler yapabileceğimizi herkese göstereceğiz. Bu mücadele, çocuklarımıza mutlu bir gelecek, insanca yaşayacağı iş şartlarını sağlamak içindir." dedi.

Açıklama sırasında bir grup işçi, "Kıdem tazminatımızın budanmasına izin vermeyeceğiz", "Kıdem tazminatı geleceğimizdir dokunma" yazılı pankartlarla "Torba yasasına hayır" sloganları attı.

Türk Metal Sendikası, Türk İş, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk-İş'ten 'esnek çalışma düzenlemesinden vazgeçilmesi' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu
Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı         
13:39
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor         
13:04
Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar         
12:32
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor ABD, Trump'ın seçim adımlarını önceden bilen senatörü konuşuyor! İzlenme rekoru kırıyor         
11:36
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı         
11:05
Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk         
10:18
Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek Korona bitmeden kuş gribi patlak verdi! 330 bin tavuk itlaf edilecek         
10:03
PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi         
09:09
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık         
08:50
Elif'in parmağını tuttuğu kahraman İtfaiyeci: Hiçbir hareket yoktu, ölmüş olduğunu düşünmüştük Elif'in parmağını tuttuğu kahraman İtfaiyeci: Hiçbir hareket yoktu, ölmüş olduğunu düşünmüştük         
08:50
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 13:54:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk-İş'ten "esnek çalışma düzenlemesinden vazgeçilmesi" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei