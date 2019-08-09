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Türk-İş'ten eylem kararı

1 saat önce

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı.

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TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı.
Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, süresi 2019 yılında yenilenecek kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinde gelinen son durumu değerlendirmek amacıyla 'Kamu Koordinasyon Kurulu' ile Ankara'da bulunan sendika genel başkanlarının katılımıyla toplantı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, toplantıda alınan kararlar şöyle sıralandı:
15 Ağustos 2019 Perşembe günü sabahı, hazırlanan ve ekte gönderilen bildiri iş yerlerinde mesai başladığında okunacak ve ardından 1 saat oturma eylemi yapılarak işçilerin üretimden gelen gücü gösterilecektir.
16 Ağustos 2019 Cuma günü iş yerlerinde işçiler öğle yemeği yemeyerek ortak tepkilerini gösterecektir.
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü Türk-İş üyesi sendikaların bütün genel başkan ve merkez yöneticileri ile şube yönetim kurulu üyeleri saat 10.00'da Ankara'da genel merkez binamızda toplanacaktır. Daha sonra Güven Park'a gidilerek kitlesel basın açıklaması yapılacaktır.
- Bu süreçte Türk-İş Başkanlar Kurulu 15 Ağustos 2019 Perşembe gününden itibaren Ankara'da olağanüstü toplanarak gelişmeleri değerlendirecek ve gerektiğinde yeni kararlar alacaktır.


Türk İş, İşçi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:17 Kaynak: DHA
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TÜRK-İŞ eylem kararı aldı
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