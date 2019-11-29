Son Dakika Haberleri: Türk-İş'ten Hak-İş'e "asgari ücret" ziyareti
Son Dakika Güncel Türk-İş'ten Hak-İş'e 'asgari ücret' ziyareti - Son Dakika

Türk-İş'ten Hak-İş'e "asgari ücret" ziyareti

6 saat önce

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu kadar hassas ve özellikle geniş kitleleri kapsayan asgari ücretin konusunun tespit edilmesinde bu birlikteliği çok önemli buluyorum.

Türk-İş'ten Hak-İş'e

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu kadar hassas ve özellikle geniş kitleleri kapsayan asgari ücretin konusunun tespit edilmesinde bu birlikteliği çok önemli buluyorum." dedi.

Türk-İş asgari ücret çalışmalarını yürüten heyet, Hak-İş'i ziyaret etti.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücret konusunun çok büyük bir kesimi ilgilendirdiğini, bu konuda bilinçli ve dikkatli hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Vergi düzenlemesi konusunda daha önce 3 konfederasyonun bir araya gelerek güzel bir diyalog yolunu açtığını hatırlatan Irgat, asgari ücret konusunda da mevcut diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini savundu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise ziyareti çok anlamlı bulduğunu, ülkenin içeride ve dışarıda karşılaştığı birçok sorun karşısında Türk-İş ile hareket ettiklerini, benzer ve ortak çözüm buldukları alanlarda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk-İş'in asgari ücret konusunda gösterdiği iradeyi desteklediklerini vurgulayan Arslan, her konfederasyonun farklılıkları olduğunu ancak bu farklılıkların ortak sorunlarda birlikte mücadele edilmesine engel teşkil etmeyeceğinin altını çizdi.

Özellikle asgari ücret konusunda iş birliği yapılması gerektiğini vurgulayan Arslan, " Türkiye'deki asgari ücret bizim için yaşam ücreti haline geliyor. Bu kadar önemli, bu kadar geniş kitleleri kapsayan asgari ücretin tespit edilmesinde bu birlikteliği çok önemli buluyorum." dedi.

İki konfederasyon arasındaki iş birliğinin daha fazla geliştirilmesini umut ettiğini ifade eden Arslan, bu birlikteliği işçi kesiminin masada daha güçlü olması adına temel bir adım olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

Mahmut Arslan, Asgari Ücret, Türk İş, Hak İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:58 Kaynak: AA
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