Türk-İş'ten "İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin" talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk-İş'ten 'İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin' talebi - Son Dakika

Türk-İş'ten "İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin" talebi

6 saat önce

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, "İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı." talebinde bulundu.

Türk-İş'ten

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, "İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı." talebinde bulundu.

Atalay, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsün hayatı her alanını olduğu gibi çalışma hayatını da olumsuz etkilediğini belirterek, bu sürecin işçiye de işverene de zarar verdiğini vurguladı.

Hükümetin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketiyle işverenler başta olmak üzere toplumun birçok kesimine yönelik tedbirler aldığını anımsatan Atalay, şunları kaydetti:

"Bu zor süreçte işverenlere verilen destekleri anlamlı buluyoruz ama çalışanların da iş güvencesinin sağlanması lazım. İş güvencesinin yanında, asgari ücrette vergi alınmaması gibi çalışanlara ilave destekler şart. Bu süreci işçi çıkartmanın bahanesi olarak görenlere de fırsat verilmemeli. Bizim gözümüzde, virüsü bahane edip işçi çıkartanların, kriz fırsatçılığı yaparak ürünlerin fiyatını artıranlardan bir farkı yoktur.

Bu ortamda işini kaybedenlere devletin elini uzatması gerekiyor. İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı."

"Sağlık çalışanlarına şiddeti önleyecek yasa bir an evvel çıkartılmalı"

Koronavürise karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Atalay, virüsle mücadelede alınan tedbirlere uyulmasının ve sağlık emekçilerinin çabasının önem taşıdığını vurguladı.

Toplumun büyük bölümümün bu bilinçle evden çıkmamayı tercih ettiğinin gözlemlendiğini aktaran Atalay, tüm uyarılara rağmen evden çıkmama kuralına riayet etmeyenlerin de olduğunu belirtti.

İnsan yaşamının her şeyden daha değerli olduğuna ve sağlığın önemine değinen Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu yaşıma kadar böyle bir şeyi ne yaşadım ne de duydum. Her şeyin başı sağlık. Sağlık yoksa, iş de yok AŞ da yok. Koronavirüs musibetiyle baş edebilmemiz için zorunlu haller ve görevler dışında herkesin evde kalma kuralına uyması gerekiyor. Ailemize, işimize, memleketimize sahip çıkmanın yolu bugünlerde sağlığımızdan geçiyor. Bu işin şakası yok."

Atalay, sağlık çalışanlarının sağlıklarını riske atarak virüsle mücadele ettiğine vurgu yaparak, "Bu süreç bize gösterdiği toplum olarak ne yapsak da sağlık çalışanlarının emeğini ödeyemeyiz. Bizler sıcak evlerimizdeyken onlar özveriyle hastaların tedavisi için gece gündüz demeden çalışıyor. Onları alkışlamak yetmez. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenleme bir an evvel çıkartılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ergün Atalay, Koronavirüs, Türk İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:06 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık         
14:58
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi         
14:38
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
14:28
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı         
13:41
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı         
13:34
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 18:05:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk-İş'ten "İşsizlik Fonundan yararlanma şartları esnetilsin" talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]