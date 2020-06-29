Türk-İş'ten 'Kıdem tazminatı' açıklaması - Son Dakika

Türk-İş'ten 'Kıdem tazminatı' açıklaması

Türk-İş temsilcileri kıdem tazminatı konusunda ortak basın açıklaması yaptı.

Türk-İş temsilcileri kıdem tazminatı konusunda ortak basın açıklaması yaptı.

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Demir-Yol İş Sendika Başkanı, Türk-İş Erzurum İl Temsilcisi Yusuf Gökcan, sendika temsilcileri ile birlikte Lala Paşa Cami Kent Meydanında yaptıkları açıklamada, "Bildiğiniz üzere son günlerde çalışma hayatında sıkıntılı bir durum yaşanıyor. Kıdem Tazminatı hakkımızla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor. İşsizlik Sigortası Fonu kesintileri artırılmak isteniyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor" dedi.

Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sisteminin getirildiğini ifade eden Gökcan, "Ama ortada paylaşılan bir taslak yok, sadece medyada yer alan haberler var. Değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların her hangi bir talebi bulunmuyor. Bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yoktur. Ekonomide mevcut sıkıntıların aşılması çözüm yine işçide aranıyor. Fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiç birini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de şimdiye kadar görülmemiş küresel bir salgın hastalığa karşı top yekun bir savaş verilirken bu düzenlemenin gündeme getirildiğini anlatan Gökcan, "İşçiler zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir. İşsizlerle baş etmeye, işini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur.

Görüşümüz net, kıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. Türk-İş kıdem tazminatı ilişkin olarak yıllardan beri süre gelen görüşünü bu gün de muhafaza etmektedir.

Türk-İş genel kurullarında oy birliği ile alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Bu gün Türkiye'nin her yerinde yeni bir kampanya başlatıyoruz. Hazırlanan bez afişler binalarımıza asılacak, tüm iş yerleri, evlerimiz ve arabalarımız posterlerle donatılacaktır" açıklamasında bulundu.

Kıdem tazminatı basın açıklaması için toplanan grup yapılan açıklamanın ardından sessizce dağıldı. - ERZURUM

Sendika, Erzurum, Türk İş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:49 Kaynak: İHA

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