Son Dakika Haberleri: Türk-İş'ten uluslararası konfederasyonlara "Barış Pınarı" mektubu
Son Dakika Güncel Türk-İş'ten uluslararası konfederasyonlara 'Barış Pınarı' mektubu

Türk-İş'ten uluslararası konfederasyonlara "Barış Pınarı" mektubu

1 saat önce

Türk-İş'ten, uluslararası işçi sendikaları konfederasyonlarına Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu anlatan mektup gönderildi.

Türk-İş'ten uluslararası konfederasyonlara

Türk-İş'ten, uluslararası işçi sendikaları konfederasyonlarına Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu anlatan mektup gönderildi.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası kurallara uygun ve meşru bir operasyon olduğunu dünyaya anlatmak üzere Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın imzasıyla bir mektup hazırlandı.

Mektup, 163 ülkede 207 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), 38 Avrupa ülkesinde 45 milyon işçiyi temsil eden Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve 34 ülkedeki 59 ulusal konfederasyona üye 23 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik (ITUC-AP) kurumlarına gönderildi.

Barış Pınarı Harekatı, Ergün Atalay, Türk İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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