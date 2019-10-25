Türk-İş'ten vergi iyileştirme talebi

Türk-İş, "Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve işçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır. Asgari ücretten alınan verginin kaldırılması temel talebimizi tekrarlamak isteriz." açıklaması yaptı.