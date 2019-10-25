Son Dakika Haberleri: Türk-İş'ten vergi iyileştirme talebi
Son Dakika Ekonomi Türk-İş'ten vergi iyileştirme talebi

Türk-İş'ten vergi iyileştirme talebi

1 saat önce

Türk-İş, "Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve işçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır.

Türk-İş'ten vergi iyileştirme talebi, System.String[]

Türk-İş, "Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve işçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır. Asgari ücretten alınan verginin kaldırılması temel talebimizi tekrarlamak isteriz." açıklaması yaptı.

Türk İş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:34 
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