Türk-İş, TİSK ve Türkiye Adalet Akademisi, İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu düzenleyecek - Son Dakika
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Türk-İş, TİSK ve Türkiye Adalet Akademisi, İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu düzenleyecek

20.03.2022 11:43
Türk-İş, TİSK ve Türkiye Adalet Akademisi, İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu düzenleyecek

Türk-İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Adalet Akademisince, Bölge Adliye Mahkemelerinin iş hukuku alanındaki kararlarının değerlendirilmesi için "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" düzenlenecek.

Türk-İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Adalet Akademisince, Bölge Adliye Mahkemelerinin iş hukuku alanındaki kararlarının değerlendirilmesi için "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" düzenlenecek.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Adalet Akademisi ve TİSK arasında geçen yıl iş hukuku alanındaki ortak çalışmalara dair iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi.

Protokol çerçevesinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin iş hukuku alanındaki kararlarının değerlendirilmesi için 21-22 Mayıs'ta İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu'nun düzenleneceği duyurularak, şunlar kaydedildi:

"Geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu'nda bu yıl Akademi, TİSK ve Türk-İş yer alacak. İşçi ve işveren olarak sosyal diyaloğa ve iş birliğine dayalı tutum içinde hareket etmeyi her zaman önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. İşçi ve işverenin bir arada olacağı bu sempozyumun da yargı kararlarının her iki taraf açısından değerlendirilmesi ile çalışma hayatına büyük katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır."

Kavlak ve Koç, sempozyumda Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinin, Bölge Adliye Mahkemelerinin 2021'de verdiği kararları değerlendireceğini bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu tarafından iş güvencesi, Prof. Dr. Ercüment Özkaraca tarafından iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları, Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer tarafından toplu iş ilişkileri, Prof. Dr. Muhittin Astarlı tarafından işin düzenlenmesi, Doç. Dr. Ersin Erdoğan tarafından usul hukuku, Doç. Dr. Gaye Baycık tarafından iş sözleşmesi ve sözleşmeden doğan borçlar konusunda sunulacak değerli tebliğlerle iş hukuku alanına katkılar sağlanacak. Sempozyuma, Yargıtay İş Hukuku Dairelerinin Başkan ve üyeleri, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanları ile Bölge Adliye Mahkemesi İş Hukuku Daireleri'nin Başkan ve üyeleri ve ilk derece iş mahkemeleri hakimlerinin yanı sıra Türk-İş ve TİSK üyelerinin hukukçuları da katılacak. 'Birlikte Mümkün' anlayışı ile çıktığımız yolda çalışma barışının artarak devamını sağlamak adına kamu, işçi ve işveren olarak açık diyalog ve dayanışma içinde çözümler üretmeye her zaman devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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