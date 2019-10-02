Son Dakika Haberleri: Türk İş ve Yatırım Forumu Özbekistan'da düzenlenecek
Son Dakika Güncel Haber

Türk İş ve Yatırım Forumu Özbekistan'da düzenlenecek

8 dakika önce

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi), Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, 5 Ekim'de Taşkent'te, Türk İş ve Yatırım Forumu düzenlenecek.

Türk İş ve Yatırım Forumu Özbekistan'da düzenlenecek, System.String[]

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi), Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, 5 Ekim'de Taşkent'te, Türk İş ve Yatırım Forumu düzenlenecek.

Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Türk İş ve Yatırım Forumu, 5 Ekim'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak.

Forum, Türk dünyasındaki iş adamları arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeyi, Özbekistan ile Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ticaret, yatırım ve turizm alanındaki mevcut ve muhtemel iş birliği olanaklarının araştırılmasını ve yeni imkanların ortaya çıkarılmasını hedefliyor.

Forum kapsamında, katılımcı şirketlerin, düzenlenen oturumların yanı sıra kendi aralarında yapacakları görüşmelerde de iş imkanlarını ele alması bekleniyor.

Türk Konseyi'ne üye ülkelerin ticaret ve sanayi odalarının başkanlarının, üst düzey hükümet yetkililerinin, bölgeden girişimcilerin ve iş adamlarının katılacağı Foruma, üye ülkelerden 300'ü aşkın iş adamı kayıt yaptırdı.

Forum vesilesiyle ayrıca, Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası İstişare Toplantısı da düzenlenecek.

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen yıl Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen Türk Konseyi 6. Zirvesi sırasında forumun Taşkent'te yapılmasını teklif etmişti.

Özbekistan, Türk İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dönere dikkat: yanarsa kanser, çiğ kalırsa ishal yapıyor
Asgari 5 milyar liralık yatırımlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı imza atacak Otomotiv devi Volkswagen Manisa'da şirket kurdu Türk Hukuk Enstitüsü Derneğinden Nagehan Alçı'ya suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 17:44:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk İş ve Yatırım Forumu Özbekistan'da düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]