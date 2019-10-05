Türk İş ve Yatırım Forumu yapıldı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Türk İş ve Yatırım Birinci Forumu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Türk Keneşi ve Özbekistan Hükümeti iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu'na Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'dan 600'dan fazla iş adamı ve yetkili katıldı.

Forumun açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Ekim 2019'da Bakü'de düzenlenecek zirvede, Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne üye olacağını kaydederek Türk dünyasının iş adamları olarak, bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, "Bizler 6 farklı ülkesi olan tek milletiz. 1,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ve 160 milyonluk nüfusa sahibiz. Yani bir araya gelince, küresel bir güç haline geliriz." dedi.

Bu ülkeler arasındaki toplam ticaret hacminin 9 milyar doları oluşturduğunu ve bunun mevcut potansiyelin çok altında olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, bu rakamları artırmanın yine kendi ellerinde olduğunu ve Türk Ticaret ve Sanayı Odası ile bu rakamların hızla artacağına inandığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu,Türkiye'nin Türk Konseyi üyesi ülkelerde yaklaşık 15 milyar dolarlık toplam yatırımının bulunduğunu, bu ülkelerin Türkiye'deki toplam yatırımlarının ise 8 milyar doları oluşturduğunu dile getirdi ve rakamların daha da artırılması gerektiğini belirtti.

"Birlikte çalışıp birlikte yükselmeliyiz"

Ticaretin barış ve refahın en büyük kaynağı olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Birbirleriyle ticaret yapan kavgayı konuşmaz, birbirine kötü bakmaz. Bu nedenle önce ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız. Ticaret başladıktan sonra, yatırım da ortaklıklar da kurulur. O halde, aramızdaki vize ve geçiş belgesi gibi ticareti zorlaştıran her engeli tespit edip, kaldırmalıyız" ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye özel sektörü olarak, bu ülkelerle daha fazla iş ve yatırım yapma arzusunda olduklarını ve önlerinde buna müsait geniş bir alanın bulunduğunu vurgulayarak, "İşte, bu potansiyeli hayata geçirmek için Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nı kurduk. Bu coğrafyanın insanı zenginleşecekse, bunu da bu coğrafyanın iş adamları yapar. O halde birlikte çalışmalı, birlikte yükselmeliyiz. Bu forumun bu yönde bizlere büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

" Ticari ilişkileri artırmalıyız"

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Cemşid Koçkarov, ülkedeki yapısal ve ekonomik alanlarda geniş kapsamlı reformlar yapılmakta olduğunu, ülkede iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini anımsatarak, bunun sonucunda 2018 yılında Özbekistan'daki yabancı yatırım hacminin yüzde 22 arttığını, yabancı sermayeli işletme sayısının ise 3 kat artarak 8 bine ulaştığını belirtti. Koçkarov, geçen sene Özbekistan'ın dış ticaret hacminin bir önceki yıla nazaran yüzde 22 artarak 34 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Forumda konuşan Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne üye olmasının önemini vurgulayarak, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'un bu kararı tarihi bir karardır. Bu kararın Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 10. yıl dönümü ve Türk Keneşi'nin 7. zirvesine denk geliyor olmasından çok memnunuz. Özbekistan ve diğer Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ilişkiler Türk Keneşi'nin birleştirici bayrağı altında daha da genişleyerek parlak istikbala sahip olacaktır." dedi.

Amreyev, forumda toplananların ortak amaçlarının Türkçe konuşan ülkeler ekonomilerini ve bu ülkeler arasındaki ticari-ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkileri daha da geliştirmek olduğunu kaydederek, forumun bu konuda faydalı olacağına inandığını belirtti.

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov ise Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in geçen sene Kırgızistan'ın Çolpan-Ata şehrinde düzenlenen Türk Konseyi 6. Zirvesinde, Taşkent'te Türk İş ve Yatırım Forumu'nun düzenlenmesini önerdiğini hatırlatarak, forumun bu ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını dile getirdi.

Türk Dili konuşan ülkelerin Özbekistan'ın önemli ticari ortağı olduğunu dile getiren İkramov, günümüzde bu ülkelerin işadamlarının katılımıyla Özbekistan'da 2 bin 500'den fazla yabancı işletmenin kurulduğunu anımsattı.

Forum kapsamında ayrıca Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan ve Özbekistan ticaret ve sanayi odaları başkanlarının katıldığı Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası İstişare Toplantısı düzenlendi. Türk İş ve Yatırım Forumunun ardından altı ülke işadamları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen yıl Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen Türk Konseyi 6. Zirvesi sırasında forumun Taşkent'te yapılmasını teklif etmişti.