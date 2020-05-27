Türk-İş Yönetim Kurulu'ndan

Türk-İş Yönetim Kurulu, "Darbeler ülkeye ve işçi sınıfına büyük zararlar vermiş, ekonomik ve sosyal gelişmeleri sekteye uğratmıştır." açıklamasında bulundu.

Türk-İş Yönetim Kurulu, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, idam edilen Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanın demokrasi şehidi olduğunu ifade edilerek, üç devlet adamına Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Cumhuriyet döneminin ilk askeri darbesinin sosyal ve siyasal hayatta kalıcı izler bıraktığını ve etkisinin bugün de hissedildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk işçi hareketleri içinde, sendikacılık tarihinde en sorunlu dönemler şüphesiz demokrasinin askıya alındığı, kurumlarının kapatıldığı, kuralların geçersiz olduğu askeri darbe ve müdahale dönemleridir. Emeğin bütün sosyal devlet fonksiyonları askıya alınarak sermaye karşısında yalnız bırakıldığı bu dönemler, demokrasinin olmadığı, en temel insan haklarının dahi işlemesine imkan tanınmayan zamanlardır."

"15 Temmuz gecesi işçiler meydanları doldurdu"

Açıklamada, Türk-İş'in kurulduğu günden beri emek ve demokrasi yolunda mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"27 Nisan'da yapılan basın açıklaması kamuoyunda 'e-muhtıra' olarak tanımlanmıştır. Bu açıklamaya ilk tepki Konfederasyonumuzca gösterilmiş, demokrasiye ve milletin oyuyla seçilmiş meşru hükümete sahip çıkılmıştır. 15 Temmuz olayı sadece bir askeri darbe değil, yabancı bir ülkenin gizli servisinin kontrolünde bir grup ihanet içindeki devşirilmiş askerler üzerinden ülkeyi işgal girişimidir. Türk-İş bu tehdidi, 15 Temmuz akşamı darbe girişimi başlar başlamaz fark ederek başta Genel Başkanımız Ergün Atalay olmak üzere işçilerle birlikte sokaklarda ihanetin karşısına dikilen, meydanları dolduran bir eylemi ortaya koymuştur. Türkiye'de demokratik sürecin kesintiye uğramasını, istikrarın bozulmasını isteyenlere karşı demokrasi içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Türk işçisinin demokrasiye yönelen her tahdidin karşısında olacağını bir kere daha açıkça belirtmek isteriz."