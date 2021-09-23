"Türk İşaret Dili İş Sağlığı ve Güvenliği" kitabı işitme engellilerin iş hayatını kolaylaştıracak - Son Dakika

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği (İEEF) ve Petrol-İş Sendikası iş birliğiyle "Türk İşaret Dili İş Sağlığı ve Güvenliği" kitabı hazırlandı.

İEEF'den yapılan açıklamaya göre, ülkedeki nüfusu 3 milyonun üzerinde olan ve çalışma hayatının içinde yer alan işitme engelli bireyler yararına Petrol-İş Sendikası ve İEEF ortak bir proje başlattı.

Protokolü, Petrol-İş Sendikası Genel Merkezinde tarafların katılımıyla imzalanan proje kapsamında hazırlanan kitapta, ana amaç çalışma hayatını etkileyen olumsuzlukların önüne geçerek iş sağlığı ve güvenliği bilincine işitme engelliler nezdinde katkı sunabilmek. Bu amaç doğrultusunda bilgiye erişimi kolaylaştırmak adına tüm içerik video bağlantılı QR kodlarla desteklenerek ve işaret dilinde hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, sendikalarının, 71 yıllık tarihinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine özel bir önem verdiğini belirtti. Akyüz, şunları kaydetti:

"Örgütlü olduğumuz iş yerlerinde alınmasına vesile olduğumuz önlemler, üyelerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, yaptığımız araştırmalar, yayınlar ve iş birlikleriyle ülkemizdeki İSG temelli sorunlara dair farkındalık oluşturmaya, çözüm geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu yayınımızla da toplumsal hayatın ve çalışma yaşamının içerisinde birlikte olduğumuz işitme engelli dostlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincine katkı sunmak ve eğitimlerine bir kaynakça yaratmak istedik."

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Başkanı Ebru Akça da, " Türkiye'de bir ilk olan yayınımızla bilgiye erişim kolaylığı sağlandığı gibi ülkemizdeki tüm işitme engelli çalışanların ve iş güvenliği eğitimi veren İSG profesyonellerinin faydalanacağı bir kaynak yayın da ortaya çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

Akça, Petrol-İş Sendikası ve İEEF olarak, 23 Eylül Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nü kutladıklarını, işaret dilinin yaygınlaşarak iletişim sorununun ortadan kalkmasını temenni ettiklerini belirtti.