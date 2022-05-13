Türk işaret diliyle hazırlanan TİDİSLAM Projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Türk işaret diliyle hazırlanan TİDİSLAM Projesi tanıtıldı

13.05.2022 17:00
Türk işaret diliyle hazırlanan TİDİSLAM Projesi tanıtıldı

Batman'da işitme engellilere yönelik hazırlanan ve Türk işaret diliyle İslam'ın anlatıldığı TİDİSLAM (Türk İşaret Dilinde İslam) Projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Batman'da işitme engellilere yönelik hazırlanan ve Türk işaret diliyle İslam'ın anlatıldığı TİDİSLAM (Türk İşaret Dilinde İslam) Projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Valilik, Batman Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Müftülüğü ve İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği koordine ve destekleriyle hayata geçirilen işitme engellilerin İslam'ı ve dini uygulamaları doğru ve tek kaynaktan öğrenmelerini sağlayacak, Türk işaret diliyle hazırlanan TİDİSLAM projesinin web ve mobil uygulaması Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programla tanıtıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, programda, kendilerine öğretilmediği için işitme engelli bireylerin dini kavramları anlamalarında eksikliklerin olduğunu belirtti.

İşitme engellilerin faydalanabileceği, dini terim ve kavramları öğrenebileceği yeterli kaynak olmadığını kaydeden Şahin, TİDİSLAM'ın bu eksikliği tamamlamak amacıyla ortaya çıktığını söyledi.

Projenin nihai hedefinin dünyada yüzlerce lisana çevrilmiş ama Türk işaret diline çevrilmemiş olan Kur'an-ı Kerim'in mealinin tamamlanması olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu yolculuk daha yeni başladı. Bu yolculuğu her bir Müslüman fert olarak hepimizin sahip çıkması gerekir. Bu başlangıcı yapmış olduğumuz projenin üçüncü, dördüncü, beşinci etaplarının sadece Batman'da değil belki Ankara'da, İstanbul'da başka yerlerde bu kavram zenginliğini oluşturarak devam ettirilmesi gerekir ki nihai hedefimiz olan Kur'an-ı Kerim'i artık son çevrilmemiş lisan olan işaret diline çevrilmesi hedefine ulaşalım. Bütün hedefimiz bu."

Proje kapsamında açılan web sitesinin işitme engelliler için daha iyi bir Müslüman olma konusunda faydalı olacağını kaydeden Şahin, "Hepimizin hedefi bu değil mi, daha iyi Müslüman olmak için çalışmıyor muyuz? Daha iyi Müslüman olmaya çalışmak daha iyi insan olmaya çalışmaktır. Dolayısıyla burada yapmaya çalıştığımız eğer bu hedefe doğru bir adım dahi götürüyorsa biz hedefimize ulaştık demektir." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Nihat Kök de TİDİSLAM Projesi'nin dini terimler, kavramlar, Hz. Peygamberin hayatı, Kur'an-ı Kerim'in mealinin aktarımı açısından çok değerli bir proje olduğunu kaydetti.

Kök, "İnşallah ileriki günlerde içerik olarak daha da zenginleşecek, daha da dolgun bir proje haline gelecek. Bizim için en sevindirici tarafı da Başkanlığımızın kaynaklarının esas alınarak bu projenin hazırlanmasıdır." dedi.

Programda TİDİSLAM Projesi kapsamında hazırlanan web sitesinde yer alan bölümler tanıtıldı. Program sonunda emeği geçenlere plaket verildi.

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Kaynak: AA

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