TİKA'dan Afganistan'daki uyuşturucu tedavi merkezlerine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Uyuşturucu Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerine donanım desteği sağladı.

Mezar-ı Şerif kentindeki Uyuşturucu Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Taliban yönetiminin Belh Emniyet Müdürü Mevlevi Seyfullah Matiullah, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşe Yardımcısı Mikail Akboğa, Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi Müdürü Burak Kazım Mırık, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir katıldı.

Törende konuşan Başkonsolos Turgut, Türkiye devletinin ve halkının her zaman Afgan kardeşlerinin yanında olduğunu, son dönemlerde Türkiye'nin Afganistan'a İyilik Treni adı altında tonlarca insani yardımlarının ulaştırıldığını söyledi.

Söz konusu yardımların Afganistan'ın tüm vilayetlerinde zor şartlar altında yaşamını sürdüren insanlara eşit şekilde ulaştırılması için büyük gayret gösterildiğini ifade eden Turgut, insani yardımların yanında, özellikle TİKA gibi teknik yardım kuruluşlarının da kalkınma projelerine başlayacağını belirtti.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Taşdemir de projenin ilk aşamasında Afganistan'ın Kuzeyindeki Uyuşturucu ile Mücadele Bölge Müdürlüğü iş birliğinde uyuşturucu tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gören hastalarla birebir yapılan görüşmeler neticesinde ihtiyaçlarının belirlendiğini kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TİKA olarak 33 kalemden oluşan çeşitli malzemeleri 3 uyuşturucu tedavi ve rehabilitasyon merkezine teslim ettiklerini kaydeden Taşdemir, aynı zamanda 5. İyilik Treni ile Türkiye'den getirilen yatak, yastık ve nevresim takımlarını da AFAD iş birliği ile uyuşturucu tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin yanı sıra Feyzabad ve Mezar-ı Şerif yetimhanelerine dağıtıldığını vurguladı.

Taşdemir, Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla her zaman Afgan kardeşlerinin yanında olduğunun, bundan sonra da olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Belh Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü Tebliğ Amiri Cuma Han Rasih Kabuli, rejim değişikliğinden sonra Taliban'ın uyuşturucu bağımlılığıyla ciddi şekilde mücadele başlattığını bildirdi.

Kabuli, "Mezar-ı Şerif kenti dahil olmak üzere, Belh vilayetinin tüm ilçelerinde 95 binin üzerinde uyuşturucu bağımlısı tespit edildi. Bu bağımlılar toplanarak Taliban sonrası oluşturulan toplam 11 toplama ve karantina merkezinde tedaviye alındı." dedi.

Bugüne kadar yaklaşık 2 bin madde bağımlısının hem tedavilerine başlandığını hem de uyuşturucuya ulaşımlarının engellendiğini aktaran Kabuli, yeni kurulan merkezlerin altyapılarının, yaşam standartları açısından yetersiz olduğunu, TİKA'nın sağladığı destek ve AFAD'ın gönderdiği yardımlarla bahse konu merkezlerden toplam 650 kişinin kaldığı 3 merkezin tefrişatı ve donanımının tamamlandığını sözlerine ekledi.